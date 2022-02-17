Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/navodnenie-1773361619.html
В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 17.02.2022
В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга планируют закрыть в четверг вечером из-за повышения уровня воды в устье реки Нева до критериев... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:20
2022-02-17T16:20
нева (река)
финский залив
санкт-петербург
россия
происшествия
наводнение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49741/14/497411471_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_94dffc4021ce9d4703a5f54d0b946e2d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга планируют закрыть в четверг вечером из-за повышения уровня воды в устье реки Нева до критериев наводнения, сообщает дирекция КЗС."В связи с поступившим прогнозом повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения на утро 18 февраля до +160…+170 сантиметров, полученного от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", принято решение о применении комплекса защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге. По предварительно разработанному плану маневрирование затворами КЗС начнется в 20.00 17 февраля", - говорится в сообщении.Отмечается, что время закрытия затворов может измениться в зависимости от гидрологической обстановки в восточной части Финского залива.Как сообщает дирекция, в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html
https://ria.ru/20211231/navodnenie-1766282203.html
нева (река)
финский залив
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49741/14/497411471_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f3a88a25e63da19a4a748de5cd5d8c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нева (река), финский залив, санкт-петербург, россия, происшествия, наводнение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:20 17.02.2022
 
В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения

Дамбу в Петербурге планируют закрыть в четверг вечером из-за угрозы наводнения

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга планируют закрыть в четверг вечером из-за повышения уровня воды в устье реки Нева до критериев наводнения, сообщает дирекция КЗС.
"В связи с поступившим прогнозом повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения на утро 18 февраля до +160…+170 сантиметров, полученного от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", принято решение о применении комплекса защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге. По предварительно разработанному плану маневрирование затворами КЗС начнется в 20.00 17 февраля", - говорится в сообщении.
Полицейский спас ребенка на реке в Петербурге. Видео МВД России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 16:18Хорошие новости
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
Отмечается, что время закрытия затворов может измениться в зависимости от гидрологической обстановки в восточной части Финского залива.
Как сообщает дирекция, в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
Паводок - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 11:43
МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году
 
Нева (река)Финский заливСанкт-ПетербургРоссияПроисшествияНаводнениеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала