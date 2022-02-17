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В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 17.02.2022

В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга планируют закрыть в четверг вечером из-за повышения уровня воды в устье реки Нева до критериев... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:20

2022-02-17T16:20

2022-02-17T16:20

нева (река)

финский залив

санкт-петербург

россия

происшествия

наводнение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга планируют закрыть в четверг вечером из-за повышения уровня воды в устье реки Нева до критериев наводнения, сообщает дирекция КЗС."В связи с поступившим прогнозом повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения на утро 18 февраля до +160…+170 сантиметров, полученного от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", принято решение о применении комплекса защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге. По предварительно разработанному плану маневрирование затворами КЗС начнется в 20.00 17 февраля", - говорится в сообщении.Отмечается, что время закрытия затворов может измениться в зависимости от гидрологической обстановки в восточной части Финского залива.Как сообщает дирекция, в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html

https://ria.ru/20211231/navodnenie-1766282203.html

нева (река)

финский залив

санкт-петербург

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нева (река), финский залив, санкт-петербург, россия, происшествия, наводнение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)