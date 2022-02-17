В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения
Дамбу в Петербурге планируют закрыть в четверг вечером из-за угрозы наводнения
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга планируют закрыть в четверг вечером из-за повышения уровня воды в устье реки Нева до критериев наводнения, сообщает дирекция КЗС.
"В связи с поступившим прогнозом повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения на утро 18 февраля до +160…+170 сантиметров, полученного от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", принято решение о применении комплекса защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге. По предварительно разработанному плану маневрирование затворами КЗС начнется в 20.00 17 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время закрытия затворов может измениться в зависимости от гидрологической обстановки в восточной части Финского залива.
Как сообщает дирекция, в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
31 декабря 2021, 11:43МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году