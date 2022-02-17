ООН призвала стороны на Украине проявлять максимальную сдержанность
Замгенсека ООН ДиКарло призвала стороны на Украине проявлять максимальную сдержанность
ООН, 17 фев – РИА Новости. ООН с обеспокоенностью отмечает сообщения о нарушении режима прекращения огня на востоке Украины, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Мы с обеспокоенностью приняли к сведению сообщения о недавних нарушениях режима прекращения огня на контактной линии в течение последних нескольких часов. Если они подтвердятся, нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность", - сказала ДиКарло.
"Мы просто не можем принять даже возможность нового конфликта на Украине. В действительности мы сталкиваемся с испытанием", - сказала ДиКарло.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.