https://ria.ru/20220217/ukraina-1773403579.html

В ООН заявили о максимальном с 2014 года накале вокруг Украины

В ООН заявили о максимальном с 2014 года накале вокруг Украины - РИА Новости, 17.02.2022

В ООН заявили о максимальном с 2014 года накале вокруг Украины

Напряженность вокруг Украины достигла своего максимального накала, начиная с 2014 года, заявила в четверг заместитель генерального секретаря ООН Розмари... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:15

2022-02-17T18:15

2022-02-17T18:59

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ООН, 17 фев - РИА Новости. Напряженность вокруг Украины достигла своего максимального накала, начиная с 2014 года, заявила в четверг заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло."Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем когда-либо, начиная с 2014 года", - сказала ДиКарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. В этой связи она призвала все стороны внутриукраинского конфликта проявлять максимальную сдержанность и избегать односторонних шагов, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности. ДиКарло добавила, что кризис вокруг Украины "может и должен" разрешаться средствами дипломатии, и ООН будет поддерживать любые усилия на этом направлении.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773380193.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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в мире, оон, украина, ситуация в днр и лнр