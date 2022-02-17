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Дипломатия не сказала последнее слово по кризису на Украине, заявили в ЕК
Дипломатия не сказала последнее слово по кризису на Украине, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.02.2022
Дипломатия не сказала последнее слово по кризису на Украине, заявили в ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "дипломатия еще не сказала свое последнее слово" в урегулировании ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:44
2022-02-17T12:53
урсула фон дер ляйен
в мире
еврокомиссия
россия
евросоюз
украина
чехия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "дипломатия еще не сказала свое последнее слово" в урегулировании ситуации вокруг Украины.На пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Чехии она также приветствовала усилия европейских лидеров по поиску политического решения кризиса и выразила надежду на то, что мирное решение будет найдено."Дипломатия пока не сказала свое последнее слово, это хорошо. Мы надеемся, что мир возобладает. Я приветствую усилия многих европейских лидеров, которые взаимодействуют с обеими сторонами в поиске дипломатического решения", - сказала она.В то же время, глава ЕК отметила, что Евросоюз пока не может подтвердить заявления со стороны России об отводе российских сил от границы."Напротив, наращивание сил продолжается",- сказала она.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220217/nato-1773287577.html
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урсула фон дер ляйен, в мире, еврокомиссия, россия, евросоюз, украина, чехия, брюссель, донбасс
12:44 17.02.2022 (обновлено: 12:53 17.02.2022)
 
Дипломатия не сказала последнее слово по кризису на Украине, заявили в ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: дипломатия еще не сказала последнее слово по кризису на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "дипломатия еще не сказала свое последнее слово" в урегулировании ситуации вокруг Украины.
На пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Чехии она также приветствовала усилия европейских лидеров по поиску политического решения кризиса и выразила надежду на то, что мирное решение будет найдено.
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"Дипломатия пока не сказала свое последнее слово, это хорошо. Мы надеемся, что мир возобладает. Я приветствую усилия многих европейских лидеров, которые взаимодействуют с обеими сторонами в поиске дипломатического решения", - сказала она.
В то же время, глава ЕК отметила, что Евросоюз пока не может подтвердить заявления со стороны России об отводе российских сил от границы.
"Напротив, наращивание сил продолжается",- сказала она.
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Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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