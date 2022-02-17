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https://ria.ru/20220217/ukraina-1773287404.html
Как Байден истерит из-за Украины
Во Франции рассказали об истерике Байдена из-за Украины - РИА Новости, 17.02.2022
Как Байден истерит из-за Украины
Президент США Джо Байден поспешно сделал выводы касательно учений российских военных, посчитав их "неминуемой угрозой" для Украины. Об этом в статье для... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:56
2022-02-17T17:03
дмитрий песков
владимир путин
мексика
ирак
россия
aukus
нато
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден поспешно сделал выводы касательно учений российских военных, посчитав их "неминуемой угрозой" для Украины. Об этом в статье для французской газеты Le Figaro написал журналист Рено Жирар.По его словам, американский лидер продолжает изобретать "стратегические инновации" на международной арене. Необъяснимая истерия из-за российского "вторжения" стала уже третьей в списке: первой была концепция поспешного вывода войск из Афганистана, а второй — создание вместе с Австралией и Великобританией оборонного альянса AUKUS. Автор статьи иронично отметил, что в ситуации с датами "нападения" на Украину разведка США стала "делать выдумки попроще" по сравнению с обвинениями в адрес Ирака в 2003 году. Однако больше всего вопросов вызывает поведение самого Байдена, который призвал американских дипломатов спешно эвакуироваться из Киева, отметил журналист."Если Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать с Украины? Потому что он не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который испытывают три миллиона украинцев, живущих в Киеве? &lt;…&gt; Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?" — отметил Жирар, добавив, что своим поведением президент США уже напугал инвесторов и достаточно наказал экономику Украины.Журналист подчеркнул, что за последнее время между Москвой и Киевом не было ни одного инцидента и нет никаких причин говорить о возможном "вторжении". Он также пояснил, что президент России Владимир Путин — классический геополитик, его главная задача — безопасность страны. Вследствие этого для него абсолютно неприемлемо, в частности, вступление Украины в НАТО, и нельзя сказать, что эта просьба так уж скандальна."Зададим себе один-единственный вопрос: как отреагирует Вашингтон, если Россия войдет в военный союз с Мексикой и разместит там ракеты, нацеленные на объекты американской инфраструктуры?" — подытожил автор статьи.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/melnik-1773278538.html
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дмитрий песков, владимир путин, мексика, ирак, россия, aukus, нато
11:56 17.02.2022 (обновлено: 17:03 17.02.2022)
 
Во Франции рассказали об истерике Байдена из-за Украины

Le Figaro: Байден устроил необъяснимую истерику из-за угрозы "вторжения" России на Украину

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден поспешно сделал выводы касательно учений российских военных, посчитав их "неминуемой угрозой" для Украины. Об этом в статье для французской газеты Le Figaro написал журналист Рено Жирар.
По его словам, американский лидер продолжает изобретать "стратегические инновации" на международной арене. Необъяснимая истерия из-за российского "вторжения" стала уже третьей в списке: первой была концепция поспешного вывода войск из Афганистана, а второй — создание вместе с Австралией и Великобританией оборонного альянса AUKUS. Автор статьи иронично отметил, что в ситуации с датами "нападения" на Украину разведка США стала "делать выдумки попроще" по сравнению с обвинениями в адрес Ирака в 2003 году. Однако больше всего вопросов вызывает поведение самого Байдена, который призвал американских дипломатов спешно эвакуироваться из Киева, отметил журналист.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 11:23В мире
Посол Украины выдвинул властям Германии очередное требование
"Если Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать с Украины? Потому что он не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который испытывают три миллиона украинцев, живущих в Киеве? <…> Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?" — отметил Жирар, добавив, что своим поведением президент США уже напугал инвесторов и достаточно наказал экономику Украины.
Журналист подчеркнул, что за последнее время между Москвой и Киевом не было ни одного инцидента и нет никаких причин говорить о возможном "вторжении". Он также пояснил, что президент России Владимир Путин — классический геополитик, его главная задача — безопасность страны. Вследствие этого для него абсолютно неприемлемо, в частности, вступление Украины в НАТО, и нельзя сказать, что эта просьба так уж скандальна.
"Зададим себе один-единственный вопрос: как отреагирует Вашингтон, если Россия войдет в военный союз с Мексикой и разместит там ракеты, нацеленные на объекты американской инфраструктуры?" — подытожил автор статьи.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 10:28
Американское СМИ назвало новые даты "вторжения" России на Украину
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 10:57
Запад не слышит заявления России по ситуации вокруг Украины, заявил Косачев
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинМексикаИракРоссияAUKUSНАТО
 
 
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