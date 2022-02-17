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Генсек НАТО подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной

Генсек НАТО подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной - РИА Новости, 17.02.2022

Генсек НАТО подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной этого года. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:30

2022-02-17T15:30

2022-02-17T15:45

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной этого года."Позже в этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, так как эти учения мы проводим совместно. Эти учения демонстрируют то, насколько близко мы сотрудничаем", - сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны Североатлантического блока.С визитом в Брюсселе сейчас находится министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, он провел встречу с генсеком НАТО. В сообщении грузинского минобороны отмечалось, что в центре внимания на встрече были совместные международные военные учения НАТО-Грузия, которые этой весной пройдут в Грузии уже в третий раз.В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.

https://ria.ru/20220214/nato-1772690441.html

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в мире, нато, грузия, йенс столтенберг, сша, россия