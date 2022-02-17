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Генсек НАТО подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной
Генсек НАТО подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной - РИА Новости, 17.02.2022
Генсек НАТО подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной этого года. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:30
2022-02-17T15:45
в мире
нато
грузия
йенс столтенберг
сша
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной этого года."Позже в этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, так как эти учения мы проводим совместно. Эти учения демонстрируют то, насколько близко мы сотрудничаем", - сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны Североатлантического блока.С визитом в Брюсселе сейчас находится министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, он провел встречу с генсеком НАТО. В сообщении грузинского минобороны отмечалось, что в центре внимания на встрече были совместные международные военные учения НАТО-Грузия, которые этой весной пройдут в Грузии уже в третий раз.В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
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в мире, нато, грузия, йенс столтенберг, сша, россия
15:30 17.02.2022 (обновлено: 15:45 17.02.2022)
 
Генсек НАТО подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной этого года.
"Позже в этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, так как эти учения мы проводим совместно. Эти учения демонстрируют то, насколько близко мы сотрудничаем", - сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны Североатлантического блока.
С визитом в Брюсселе сейчас находится министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, он провел встречу с генсеком НАТО. В сообщении грузинского минобороны отмечалось, что в центре внимания на встрече были совместные международные военные учения НАТО-Грузия, которые этой весной пройдут в Грузии уже в третий раз.
В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 12:47
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер
 
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