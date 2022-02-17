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Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы
Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы - РИА Новости, 17.02.2022
Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы
После окончания маневров в Белоруссии российские военные покинут территорию республики, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:08
2022-02-17T15:48
безопасность
белоруссия
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После окончания маневров в Белоруссии российские военные покинут территорию республики, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Часть военнослужащих и техники уже прибыли в свои гарнизоны, некоторые находятся на пути домой. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.Оставшиеся подразделения продолжают отрабатывать задачи в составе сил реагирования Союзного государства. Так, сегодня на полигоне Осиповичский военные разгромили тактический десант условного противника. Впереди — розыгрыши практических действий с боевой стрельбой.Российско-белорусские маневры "Союзная решимость — 2022" проходят на территории соседней республики с 10 по 20 февраля, сейчас идет завершающий этап. В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания в стране не останется ни одного российского солдата.
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безопасность, белоруссия, россия
15:08 17.02.2022 (обновлено: 15:48 17.02.2022)
 
Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы

Российские войска после завершения учений в Белоруссии вернутся на свои базы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЭвакуация раненого во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области
Эвакуация раненого во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эвакуация раненого во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После окончания маневров в Белоруссии российские военные покинут территорию республики, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в пункты постоянной дислокации", — сказал он журналистам.
Часть военнослужащих и техники уже прибыли в свои гарнизоны, некоторые находятся на пути домой. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.
Оставшиеся подразделения продолжают отрабатывать задачи в составе сил реагирования Союзного государства. Так, сегодня на полигоне Осиповичский военные разгромили тактический десант условного противника. Впереди — розыгрыши практических действий с боевой стрельбой.
Российско-белорусские маневры "Союзная решимость — 2022" проходят на территории соседней республики с 10 по 20 февраля, сейчас идет завершающий этап. В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания в стране не останется ни одного российского солдата.
Боевые машины десанта во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 22:42Авторы
"Союзная решимость" есть, а "вторжения" так и нет
 
БезопасностьБелоруссияРоссия
 
 
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