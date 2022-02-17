15:08 17.02.2022 (обновлено: 15:48 17.02.2022)
Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы
Российские войска после завершения учений в Белоруссии вернутся на свои базы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЭвакуация раненого во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Эвакуация раненого во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После окончания маневров в Белоруссии российские военные покинут территорию республики, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в пункты постоянной дислокации", — сказал он журналистам.
Часть военнослужащих и техники уже прибыли в свои гарнизоны, некоторые находятся на пути домой. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.
Оставшиеся подразделения продолжают отрабатывать задачи в составе сил реагирования Союзного государства. Так, сегодня на полигоне Осиповичский военные разгромили тактический десант условного противника. Впереди — розыгрыши практических действий с боевой стрельбой.
Российско-белорусские маневры "Союзная решимость — 2022" проходят на территории соседней республики с 10 по 20 февраля, сейчас идет завершающий этап. В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания в стране не останется ни одного российского солдата.
14 февраля, 22:42Авторы"Союзная решимость" есть, а "вторжения" так и нет