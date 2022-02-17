https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773339972.html

Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы

Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы - РИА Новости, 17.02.2022

Российские войска после учений в Белоруссии вернутся на свои базы

После окончания маневров в Белоруссии российские военные покинут территорию республики, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:08

2022-02-17T15:08

2022-02-17T15:48

безопасность

белоруссия

россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После окончания маневров в Белоруссии российские военные покинут территорию республики, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Часть военнослужащих и техники уже прибыли в свои гарнизоны, некоторые находятся на пути домой. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.Оставшиеся подразделения продолжают отрабатывать задачи в составе сил реагирования Союзного государства. Так, сегодня на полигоне Осиповичский военные разгромили тактический десант условного противника. Впереди — розыгрыши практических действий с боевой стрельбой.Российско-белорусские маневры "Союзная решимость — 2022" проходят на территории соседней республики с 10 по 20 февраля, сейчас идет завершающий этап. В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания в стране не останется ни одного российского солдата.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html

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безопасность, белоруссия, россия