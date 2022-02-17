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Российские и белорусские военные разгромили десант "противника" на учениях
Российские и белорусские военные разгромили десант "противника" на учениях - РИА Новости, 17.02.2022
Российские и белорусские военные разгромили десант "противника" на учениях
Военные Белоруссии и России отработали на совместных учениях "Союзная решимость – 2022" на белорусском полигоне разгром тактического десанта условного... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:11
2022-02-17T15:11
безопасность
россия
ми-24
су-35с
су-25
белоруссия
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Военные Белоруссии и России отработали на совместных учениях "Союзная решимость – 2022" на белорусском полигоне разгром тактического десанта условного противника, сообщило министерство обороны Белоруссии."В реализации розыгрыша тактического эпизода (на полигоне "Осиповичский") приняли участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных сил России", - сообщили в минобороны.В соответствии с замыслом эпизода, тактический десант условного противника высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства с целью их уничтожения."Для предотвращения действий условного противника и усиления охраны позиций выдвинулись подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, занявшие оборонительный рубеж на вероятном направлении выдвижения противника", отметили в министерстве.По его информации, летчики многоцелевых истребителей поколения "4++" Су-35С провели воздушные бои с авиацией условного противника, завоевав господство в воздухе и обеспечив нанесение ракетно-бомбовых ударов самолетами Як-130 и Су-25, ударными вертолетами Ми-24 по десанту условного противника. Кроме того, подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" нанесли массированный удар по колоннам техники "противника"."Попытку условного противника поддержать действия десанта армейской авиацией пресекли расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", поразившие цели, имитирующие вертолеты на дистанции свыше 3 тысяч метров", говорится в сообщении. При поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок "Нона" подразделения воздушно-десантных войск завершили разгром тактического десанта условного противника.Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022" начались в прошлый четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://ria.ru/20220217/flot-1773244890.html
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безопасность, россия, ми-24, су-35с, су-25, белоруссия
15:11 17.02.2022
 
Российские и белорусские военные разгромили десант "противника" на учениях

Российские и белорусские военные разгромили десант условного противника на учениях

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Военные Белоруссии и России отработали на совместных учениях "Союзная решимость – 2022" на белорусском полигоне разгром тактического десанта условного противника, сообщило министерство обороны Белоруссии.
"В реализации розыгрыша тактического эпизода (на полигоне "Осиповичский") приняли участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных сил России", - сообщили в минобороны.
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В соответствии с замыслом эпизода, тактический десант условного противника высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства с целью их уничтожения.
"Для предотвращения действий условного противника и усиления охраны позиций выдвинулись подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, занявшие оборонительный рубеж на вероятном направлении выдвижения противника", отметили в министерстве.
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По его информации, летчики многоцелевых истребителей поколения "4++" Су-35С провели воздушные бои с авиацией условного противника, завоевав господство в воздухе и обеспечив нанесение ракетно-бомбовых ударов самолетами Як-130 и Су-25, ударными вертолетами Ми-24 по десанту условного противника. Кроме того, подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" нанесли массированный удар по колоннам техники "противника".
"Попытку условного противника поддержать действия десанта армейской авиацией пресекли расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", поразившие цели, имитирующие вертолеты на дистанции свыше 3 тысяч метров", говорится в сообщении. При поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок "Нона" подразделения воздушно-десантных войск завершили разгром тактического десанта условного противника.
Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022" начались в прошлый четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
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