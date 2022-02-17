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https://ria.ru/20220217/twitter-1773421210.html
В работе Twitter произошел глобальный сбой
В работе Twitter произошел глобальный сбой - РИА Новости, 17.02.2022
В работе Twitter произошел глобальный сбой
Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:18
2022-02-17T19:18
в мире
франция
калифорния
twitter
сша
технологии
великобритания
канада
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 18.22 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии. Жалобы также поступают из России.Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта. Сбои происходят также с приложением, лентой новостей, а также при соединении с сервером.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://radiosputnik.ria.ru/20220206/twitter-1771356626.html
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353
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в мире, франция, калифорния, twitter, сша, технологии, великобритания, канада, германия
19:18 17.02.2022
 
В работе Twitter произошел глобальный сбой

Пользователи Twitter из разных стран сообщили о сбоях в работе соцсети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 18.22 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии. Жалобы также поступают из России.
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Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта. Сбои происходят также с приложением, лентой новостей, а также при соединении с сервером.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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