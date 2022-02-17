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Пушков призвал не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу
Пушков призвал не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу - РИА Новости, 17.02.2022
Пушков призвал не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков направил обращения в адрес руководителей 12 российских телеканалов с... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:05
2022-02-17T13:23
россия
общество
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков направил обращения в адрес руководителей 12 российских телеканалов с предложением исключить участие трэш-стримеров в телевизионных ток-шоу."Мною как председателем комиссии направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов от Первого до Муз-ТВ - всего 12 телеканалов. Я обращаюсь к руководителям этих каналов в рамках их компетенции с переложением исключить саму возможность участия трэш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использовать прямую речь трэш-стримеров и избегать упоминания их псевдонимов, поскольку это способствует росту из популярности", - сказал сенатор на расширенном заседании комиссии с комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества.Он отметил, что это обращение соответствует общей позиции членов возглавляемой им комиссии о необходимости противодействия трэш-стримам.Пушков напомнил, что в СФ готовится закон, который должен запретить трэш-стримы как явление. "Но с другой стороны мы замечаем, что трэш-стримеры попадают в телевизионное пространство и демонстрируют там себя. Эту тему из телевизионного пространства надо исключить", - заявил он.Ранее в четверг Пушков сообщил, что временная комиссия Совета Федерации по информационной политике планирует завершить работу над законопроектом о введении уголовной ответственности за трэш-стримы в этом годуОбсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.
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россия, общество, алексей пушков, совет федерации рф
13:05 17.02.2022 (обновлено: 13:23 17.02.2022)
 
Пушков призвал не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу

Сенатор Пушков призвал руководителей телеканалов не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков направил обращения в адрес руководителей 12 российских телеканалов с предложением исключить участие трэш-стримеров в телевизионных ток-шоу.
"Мною как председателем комиссии направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов от Первого до Муз-ТВ - всего 12 телеканалов. Я обращаюсь к руководителям этих каналов в рамках их компетенции с переложением исключить саму возможность участия трэш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использовать прямую речь трэш-стримеров и избегать упоминания их псевдонимов, поскольку это способствует росту из популярности", - сказал сенатор на расширенном заседании комиссии с комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества.
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Он отметил, что это обращение соответствует общей позиции членов возглавляемой им комиссии о необходимости противодействия трэш-стримам.
Пушков напомнил, что в СФ готовится закон, который должен запретить трэш-стримы как явление. "Но с другой стороны мы замечаем, что трэш-стримеры попадают в телевизионное пространство и демонстрируют там себя. Эту тему из телевизионного пространства надо исключить", - заявил он.
Ранее в четверг Пушков сообщил, что временная комиссия Совета Федерации по информационной политике планирует завершить работу над законопроектом о введении уголовной ответственности за трэш-стримы в этом году
Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.
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