https://ria.ru/20220217/tresh-strimery-1773306522.html

Пушков призвал не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу

Пушков призвал не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу - РИА Новости, 17.02.2022

Пушков призвал не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков направил обращения в адрес руководителей 12 российских телеканалов с... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:05

2022-02-17T13:05

2022-02-17T13:23

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общество

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков направил обращения в адрес руководителей 12 российских телеканалов с предложением исключить участие трэш-стримеров в телевизионных ток-шоу."Мною как председателем комиссии направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов от Первого до Муз-ТВ - всего 12 телеканалов. Я обращаюсь к руководителям этих каналов в рамках их компетенции с переложением исключить саму возможность участия трэш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использовать прямую речь трэш-стримеров и избегать упоминания их псевдонимов, поскольку это способствует росту из популярности", - сказал сенатор на расширенном заседании комиссии с комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества.Он отметил, что это обращение соответствует общей позиции членов возглавляемой им комиссии о необходимости противодействия трэш-стримам.Пушков напомнил, что в СФ готовится закон, который должен запретить трэш-стримы как явление. "Но с другой стороны мы замечаем, что трэш-стримеры попадают в телевизионное пространство и демонстрируют там себя. Эту тему из телевизионного пространства надо исключить", - заявил он.Ранее в четверг Пушков сообщил, что временная комиссия Совета Федерации по информационной политике планирует завершить работу над законопроектом о введении уголовной ответственности за трэш-стримы в этом годуОбсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.

https://ria.ru/20210209/mvd-1596676680.html

https://ria.ru/20210326/strim-1603001523.html

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россия, общество, алексей пушков, совет федерации рф