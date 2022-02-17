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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220217/tarasova-1773349571.html
Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской
Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской - РИА Новости, 17.02.2022
Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской
Аглая Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний". В интервью Федору Бондарчуку она отметила, что не знала о его связи с Еленой Блиновской. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:28
2022-02-17T17:06
шоубиз
знаменитости
аглая тарасова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Аглая Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний". В интервью Федору Бондарчуку она отметила, что не знала о его связи с Еленой Блиновской.Она добавила, что все равно считает кино хорошим, но сейчас бы от подобного предложения отказалась.Блиновская – ведущая психологических тренингов в социальных сетях. После резонансного интервью с Ксенией Собчак, блогер для многих подписчиков раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отмечали агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.
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знаменитости, аглая тарасова, шоу-бизнес
16:28 17.02.2022 (обновлено: 17:06 17.02.2022)
 
Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской

Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской и ее тренингов

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 40-го ММКФ
Церемония открытия 40-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Аглая Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний". В интервью Федору Бондарчуку она отметила, что не знала о его связи с Еленой Блиновской.

"Я понятия не имела, кто такая Елена Блиновская. Меня просто пригласили на пробы, я их прошла, мы сняли картину. Только перед выходом фильма Елена Блиновская написала, что ее мечта сбылась, и про нее сняли фильм. У меня началась истерика. Я стала звонить продюсерам, спрашивать, что происходит. Мне ответили, что она просто была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде", – рассказала Аглая.

Она добавила, что все равно считает кино хорошим, но сейчас бы от подобного предложения отказалась.

"Если бы я знала, что это кино как-то связано с этим марафоном, я бы там не снималась. Мне это не близко. Не хочу никого обидеть, но на мой взгляд – это инфоцыганство. Лично мой выбор – не быть никак к этому причастной", – заключила актриса.

Блиновская – ведущая психологических тренингов в социальных сетях. После резонансного интервью с Ксенией Собчак, блогер для многих подписчиков раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отмечали агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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"Позвонки встают на место": как блогеры исполняют желания за деньги
 
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