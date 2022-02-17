16:28 17.02.2022 (обновлено: 17:06 17.02.2022)
Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской
Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской и ее тренингов
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Аглая Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний". В интервью Федору Бондарчуку она отметила, что не знала о его связи с Еленой Блиновской.
"Я понятия не имела, кто такая Елена Блиновская. Меня просто пригласили на пробы, я их прошла, мы сняли картину. Только перед выходом фильма Елена Блиновская написала, что ее мечта сбылась, и про нее сняли фильм. У меня началась истерика. Я стала звонить продюсерам, спрашивать, что происходит. Мне ответили, что она просто была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде", – рассказала Аглая.
Она добавила, что все равно считает кино хорошим, но сейчас бы от подобного предложения отказалась.
"Если бы я знала, что это кино как-то связано с этим марафоном, я бы там не снималась. Мне это не близко. Не хочу никого обидеть, но на мой взгляд – это инфоцыганство. Лично мой выбор – не быть никак к этому причастной", – заключила актриса.
Блиновская – ведущая психологических тренингов в социальных сетях. После резонансного интервью с Ксенией Собчак, блогер для многих подписчиков раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отмечали агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.
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