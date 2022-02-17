https://ria.ru/20220217/tarasova-1773349571.html

Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской

Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской - РИА Новости, 17.02.2022

Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской

Аглая Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний". В интервью Федору Бондарчуку она отметила, что не знала о его связи с Еленой Блиновской. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:28

2022-02-17T16:28

2022-02-17T17:06

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аглая тарасова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Аглая Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний". В интервью Федору Бондарчуку она отметила, что не знала о его связи с Еленой Блиновской.Она добавила, что все равно считает кино хорошим, но сейчас бы от подобного предложения отказалась.Блиновская – ведущая психологических тренингов в социальных сетях. После резонансного интервью с Ксенией Собчак, блогер для многих подписчиков раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отмечали агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.

https://ria.ru/20210917/trening-1750405100.html

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знаменитости, аглая тарасова, шоу-бизнес