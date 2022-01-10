Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220110/sobchak-1767198837.html
Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью
Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью - РИА Новости, 10.01.2022
Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью
Ксения Собчак встала на защиту Елены Блиновской после интервью на своем YouTube-канале. Выпуск получился резонансным, поскольку для многих пользователей... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:17
2022-01-10T17:17
шоубиз
шоу-бизнес
ксения собчак
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765109515_0:37:2962:1703_1920x0_80_0_0_898a760f0792f1de652ebc530dc8a72e.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ксения Собчак встала на защиту Елены Блиновской после интервью на своем YouTube-канале. Выпуск получился резонансным, поскольку для многих пользователей социальных сетей Блиновская раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отметили агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.Собчак в Instagram призвала обратить внимание на образ мышления людей, а не на персону блогера.Она вспомнила доверие людей к Анатолию Кашпировскому и Аллану Чумаку, отметив, что люди хотят получить желание не упорным трудом, а подобными марафонами. В этом ведущая убедилась, сравнив количество просмотров интервью Блиновской с другими своими выпусками.Летом 2021 года Собчак стала ведущей на дне рождения Блиновской. Блогер потратила на празднование своего 40-летия около 119 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210917/trening-1750405100.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765109515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56023cf7ff42f1ed644219b275de38d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, ксения собчак, знаменитости
17:17 10.01.2022
 
Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью

Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью на своем YouTube-канале

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Телеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ксения Собчак встала на защиту Елены Блиновской после интервью на своем YouTube-канале. Выпуск получился резонансным, поскольку для многих пользователей социальных сетей Блиновская раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отметили агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.
Собчак в Instagram призвала обратить внимание на образ мышления людей, а не на персону блогера.
"Это не разоблачение Лены. Лена – успешный и самый уважаемый в этой среде проводник определенного мировоззрения. И это, в свою очередь, проявление особенностей общества. Главный вопрос этого интервью не "кто такая Елена Блиновская", а "почему подобная философия стала так популярна", – написала Собчак.
Она вспомнила доверие людей к Анатолию Кашпировскому и Аллану Чумаку, отметив, что люди хотят получить желание не упорным трудом, а подобными марафонами. В этом ведущая убедилась, сравнив количество просмотров интервью Блиновской с другими своими выпусками.

"Интерес к лидеру марафонов больше, чем интерес к нескольким классным девушкам, которые пришли к успеху в результате упорной, порой нудной работы и борьбы. Родиться в глухой дагестанской деревне и стать главой направления в Netflix или написать на листочке желание, привязать его к шарику и отпустить в небо? Выбор масс очевиден", – заключила Ксения.

Летом 2021 года Собчак стала ведущей на дне рождения Блиновской. Блогер потратила на празднование своего 40-летия около 119 миллионов рублей.
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября 2021, 08:00
"Позвонки встают на место": как блогеры исполняют желания за деньги
 
ШоубизШоу-бизнесКсения СобчакЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией