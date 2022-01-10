Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью
Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью на своем YouTube-канале
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ксения Собчак встала на защиту Елены Блиновской после интервью на своем YouTube-канале. Выпуск получился резонансным, поскольку для многих пользователей социальных сетей Блиновская раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отметили агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.
Собчак в Instagram призвала обратить внимание на образ мышления людей, а не на персону блогера.
"Это не разоблачение Лены. Лена – успешный и самый уважаемый в этой среде проводник определенного мировоззрения. И это, в свою очередь, проявление особенностей общества. Главный вопрос этого интервью не "кто такая Елена Блиновская", а "почему подобная философия стала так популярна", – написала Собчак.
Она вспомнила доверие людей к Анатолию Кашпировскому и Аллану Чумаку, отметив, что люди хотят получить желание не упорным трудом, а подобными марафонами. В этом ведущая убедилась, сравнив количество просмотров интервью Блиновской с другими своими выпусками.
"Интерес к лидеру марафонов больше, чем интерес к нескольким классным девушкам, которые пришли к успеху в результате упорной, порой нудной работы и борьбы. Родиться в глухой дагестанской деревне и стать главой направления в Netflix или написать на листочке желание, привязать его к шарику и отпустить в небо? Выбор масс очевиден", – заключила Ксения.
Летом 2021 года Собчак стала ведущей на дне рождения Блиновской. Блогер потратила на празднование своего 40-летия около 119 миллионов рублей.
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