https://ria.ru/20220110/sobchak-1767198837.html

Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью

Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью - РИА Новости, 10.01.2022

Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью

Ксения Собчак встала на защиту Елены Блиновской после интервью на своем YouTube-канале. Выпуск получился резонансным, поскольку для многих пользователей... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:17

2022-01-10T17:17

2022-01-10T17:17

шоубиз

шоу-бизнес

ксения собчак

знаменитости

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ксения Собчак встала на защиту Елены Блиновской после интервью на своем YouTube-канале. Выпуск получился резонансным, поскольку для многих пользователей социальных сетей Блиновская раскрылась с неожиданной стороны. В частности, в комментариях отметили агрессивную реакцию гуру онлайн-марафонов желаний на некоторые вопросы.Собчак в Instagram призвала обратить внимание на образ мышления людей, а не на персону блогера.Она вспомнила доверие людей к Анатолию Кашпировскому и Аллану Чумаку, отметив, что люди хотят получить желание не упорным трудом, а подобными марафонами. В этом ведущая убедилась, сравнив количество просмотров интервью Блиновской с другими своими выпусками.Летом 2021 года Собчак стала ведущей на дне рождения Блиновской. Блогер потратила на празднование своего 40-летия около 119 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210917/trening-1750405100.html

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шоу-бизнес, ксения собчак, знаменитости