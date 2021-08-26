https://ria.ru/20210826/blinovskaya-1747382046.html

Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей

Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021

Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей

Instagram-блогер и автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения более 119 миллионов рублей. Об этом она сообщила в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:53

2021-08-26T17:53

2021-08-26T17:53

шоубиз

блогер

ксения бородина

иван ургант

ксения собчак

филипп киркоров

instagram

светлана лобода

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Instagram-блогер и автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения более 119 миллионов рублей. Об этом она сообщила в социальных сетях.Блогер уточнила, что в эту сумму не вошли некоторые расходы.Поздравить Блиновскую с 40-летием приехало множество звезд. Среди них были Филипп Киркоров, группа "Звери", телеведущая Ксения Бородина, рэпер Jah Khalib, певица Нюша и другие.Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Ксения Собчак.Сама Блиновская за вечер сменила несколько нарядов, а также выступила с танцевальным номером. Завершил праздник масштабный фейерверк.Ранее блогер Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210819/shpak-1746335179.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блогер, ксения бородина, иван ургант, ксения собчак, филипп киркоров, instagram, светлана лобода, знаменитости