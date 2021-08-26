https://ria.ru/20210826/blinovskaya-1747382046.html
Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей
Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей
Instagram-блогер и автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения более 119 миллионов рублей. Об этом она сообщила в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:53
2021-08-26T17:53
2021-08-26T17:53
шоубиз
блогер
ксения бородина
иван ургант
ксения собчак
филипп киркоров
instagram
светлана лобода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747387275_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_627b3c716a009f0225cd2c0dcc087055.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Instagram-блогер и автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения более 119 миллионов рублей. Об этом она сообщила в социальных сетях.Блогер уточнила, что в эту сумму не вошли некоторые расходы.Поздравить Блиновскую с 40-летием приехало множество звезд. Среди них были Филипп Киркоров, группа "Звери", телеведущая Ксения Бородина, рэпер Jah Khalib, певица Нюша и другие.Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Ксения Собчак.Сама Блиновская за вечер сменила несколько нарядов, а также выступила с танцевальным номером. Завершил праздник масштабный фейерверк.Ранее блогер Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210819/shpak-1746335179.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747387275_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f02626567e4e3f375cf71789d3bfb140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
блогер, ксения бородина, иван ургант, ксения собчак, филипп киркоров, instagram, светлана лобода, знаменитости