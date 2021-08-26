Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210826/blinovskaya-1747382046.html
Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей
Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей
Instagram-блогер и автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения более 119 миллионов рублей. Об этом она сообщила в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:53
2021-08-26T17:53
шоубиз
блогер
ксения бородина
иван ургант
ксения собчак
филипп киркоров
instagram
светлана лобода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747387275_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_627b3c716a009f0225cd2c0dcc087055.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Instagram-блогер и автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения более 119 миллионов рублей. Об этом она сообщила в социальных сетях.Блогер уточнила, что в эту сумму не вошли некоторые расходы.Поздравить Блиновскую с 40-летием приехало множество звезд. Среди них были Филипп Киркоров, группа "Звери", телеведущая Ксения Бородина, рэпер Jah Khalib, певица Нюша и другие.Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Ксения Собчак.Сама Блиновская за вечер сменила несколько нарядов, а также выступила с танцевальным номером. Завершил праздник масштабный фейерверк.Ранее блогер Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210819/shpak-1746335179.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747387275_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f02626567e4e3f375cf71789d3bfb140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
блогер, ксения бородина, иван ургант, ксения собчак, филипп киркоров, instagram, светлана лобода, знаменитости
17:53 26.08.2021
 

Блогер Блиновская отметила день рождения за 119 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Instagram-блогер и автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения более 119 миллионов рублей. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Блогер уточнила, что в эту сумму не вошли некоторые расходы.

"Здесь не все. И даже нет аренды отеля еще, который я сняла на Алтае", — отметила Елена.

Поздравить Блиновскую с 40-летием приехало множество звезд. Среди них были Филипп Киркоров, группа "Звери", телеведущая Ксения Бородина, рэпер Jah Khalib, певица Нюша и другие.
Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Ксения Собчак.
Сама Блиновская за вечер сменила несколько нарядов, а также выступила с танцевальным номером. Завершил праздник масштабный фейерверк.
Ранее блогер Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей.
Блогер Александр Мещанский-Шпак - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 12:32Шоубиз
Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку
 
ШоубизБлогерКсения БородинаИван УргантКсения СобчакФилипп КиркоровInstagramСветлана ЛободаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
02:37Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
02:18На севере Москвы автомобиль врезался в остановку
Лента новостейМолния