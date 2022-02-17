Объем строительных работ в Ленобласти за 2021 год увеличился на 7,7%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Объем работ по строительству в Ленинградской области составил 227,4 миллиарда рублей и по итогам вырос на 7,7% по сравнению с 2020 годом, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время отчетной коллегии Минстроя России за минувший год.
Губернатор высоко оценил работу строительного блока в 2021 году.
"Объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7% по сравнению с 2020 годом. При этом нам удалось добиться баланса во вводе многоквартирных домов и ИЖС. Традиционно лидируют Всеволожский район - 1428 тысяч квадратных метров, из которых 49,4% приходится на ИЖС и Ломоносовский район - 585 тысяч квадратных метров ― 68,1% ИЖС. Это тот баланс, которого нам необходимо придерживаться в дальнейшем", - заметил глава Ленобласти.
Как уточнили в обладминистрации, в минувшем году в Ленинградской области ввели около 3,5 миллиона квадратных метров жилья, ввод жилья на одного человека достиг 1,8 квадратного метра. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода", "Комфортная городская среда" и др.
Кроме того, в минувшем году количество застройщиков, работающих со счетами эскроу выросло на 65%. Если в начале 2021 года 34 застройщика строили 135 многоквартирных домов с проектным финансированием, то к концу декабря уже 56 компаний возводили 214 МКД общей площадью 2,461 миллиона квадратных метров.
"В перспективе переход на новую систему позволит полностью закрыть проблему обманутых дольщиков", - подытожили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, добавив, что высокие достижения региона в строительстве оценил заместитель председателя правительства России по строительству и ЖКХ Марат Хуснуллин. Федеральный чиновник отметил, что Ленобласть из года в год добивается успехов по приросту, по динамике и вводу на душу населения, сообщает пресс-служба.