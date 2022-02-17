https://ria.ru/20220217/stroitelstvo-1773397158.html

Объем строительных работ в Ленобласти за 2021 год увеличился на 7,7%

Объем строительных работ в Ленобласти за 2021 год увеличился на 7,7% - РИА Новости, 17.02.2022

Объем строительных работ в Ленобласти за 2021 год увеличился на 7,7%

Объем работ по строительству в Ленинградской области составил 227,4 миллиарда рублей и по итогам вырос на 7,7% по сравнению с 2020 годом, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:52

2022-02-17T17:52

2022-02-17T17:52

ленинградская область

марат хуснуллин

ломоносовский район

ленинградская область

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773330380_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_dd9456c3ebcbde222ac3b9b3bbe45b79.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Объем работ по строительству в Ленинградской области составил 227,4 миллиарда рублей и по итогам вырос на 7,7% по сравнению с 2020 годом, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время отчетной коллегии Минстроя России за минувший год.Губернатор высоко оценил работу строительного блока в 2021 году.Как уточнили в обладминистрации, в минувшем году в Ленинградской области ввели около 3,5 миллиона квадратных метров жилья, ввод жилья на одного человека достиг 1,8 квадратного метра. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода", "Комфортная городская среда" и др.Кроме того, в минувшем году количество застройщиков, работающих со счетами эскроу выросло на 65%. Если в начале 2021 года 34 застройщика строили 135 многоквартирных домов с проектным финансированием, то к концу декабря уже 56 компаний возводили 214 МКД общей площадью 2,461 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20220214/reyting-1772760722.html

ломоносовский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марат хуснуллин, ломоносовский район, ленинградская область, жилье, россия