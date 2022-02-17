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Вопросом признания ЛНР и ДНР Россия повышает ставки, заявил Зеленский

Вопросом признания ЛНР и ДНР Россия повышает ставки, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022

Вопросом признания ЛНР и ДНР Россия повышает ставки, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросом признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россия повышает ставки в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:43

2022-02-17T17:43

2022-02-17T17:43

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросом признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россия повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в НАТО."Я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемых Л/ДНР – это односторонний выход из "Минска", - сказал Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина"Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

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