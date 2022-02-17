https://ria.ru/20220217/respublika-1773340603.html

Турки предъявили претензии на десять российских республик

В Турции назвали десять российских регионов "тюркскими республиками" - РИА Новости, 17.02.2022

Турки предъявили претензии на десять российских республик

Турецкое издание Karar опубликовало статью, в которой назвало десять российских регионов "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости". РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:10

2022-02-17T15:10

2022-02-17T15:58

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россия

азербайджан

северный кипр

узбекистан

казахстан

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Турецкое издание Karar опубликовало статью, в которой назвало десять российских регионов "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости"."Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок, и примерно одна треть их проживает в Турции", — говорится в материале.В тексте упоминается, что всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара. Также перечисляются автономные районы с тюркским большинством — Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане.Затем издание перечислило "автономные тюркские республики". В этом списке оказались десять российских регионов: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия. При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.Ранее турецкие СМИ уже публиковали различные материалы, в которых территории других государств назывались турецкими. Так, в прошлом году телеканал TGRT показал прогноз расширения сферы влияния Анкары к 2050 году на Балканы, Закавказье, Ближний Восток, Среднюю Азию, а также юг России и Поволжье.

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

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в мире, турция, россия, азербайджан, северный кипр, узбекистан, казахстан, киргизия