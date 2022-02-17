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Турки предъявили претензии на десять российских республик
В Турции назвали десять российских регионов "тюркскими республиками" - РИА Новости, 17.02.2022
Турки предъявили претензии на десять российских республик
Турецкое издание Karar опубликовало статью, в которой назвало десять российских регионов "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости". РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:10
2022-02-17T15:58
в мире
турция
россия
азербайджан
северный кипр
узбекистан
казахстан
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Турецкое издание Karar опубликовало статью, в которой назвало десять российских регионов "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости"."Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок, и примерно одна треть их проживает в Турции", — говорится в материале.В тексте упоминается, что всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара. Также перечисляются автономные районы с тюркским большинством — Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане.Затем издание перечислило "автономные тюркские республики". В этом списке оказались десять российских регионов: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия. При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.Ранее турецкие СМИ уже публиковали различные материалы, в которых территории других государств назывались турецкими. Так, в прошлом году телеканал TGRT показал прогноз расширения сферы влияния Анкары к 2050 году на Балканы, Закавказье, Ближний Восток, Среднюю Азию, а также юг России и Поволжье.
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в мире, турция, россия, азербайджан, северный кипр, узбекистан, казахстан, киргизия
15:10 17.02.2022 (обновлено: 15:58 17.02.2022)
 
В Турции назвали десять российских регионов "тюркскими республиками"

Турецкая газета Karar назвала десять регионов России "автономными тюркскими республиками"

© РИА Новости / Алена ПалажченкоФлаг Турции в Анкаре
Флаг Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Флаг Турции в Анкаре
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Турецкое издание Karar опубликовало статью, в которой назвало десять российских регионов "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости".
"Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок, и примерно одна треть их проживает в Турции", — говорится в материале.
В тексте упоминается, что всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара. Также перечисляются автономные районы с тюркским большинством — Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане.
Затем издание перечислило "автономные тюркские республики". В этом списке оказались десять российских регионов: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия. При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.
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Ранее турецкие СМИ уже публиковали различные материалы, в которых территории других государств назывались турецкими. Так, в прошлом году телеканал TGRT показал прогноз расширения сферы влияния Анкары к 2050 году на Балканы, Закавказье, Ближний Восток, Среднюю Азию, а также юг России и Поволжье.
 
В миреТурцияРоссияАзербайджанСеверный КипрУзбекистанКазахстанКиргизия
 
 
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