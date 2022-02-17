https://ria.ru/20220217/razvedka-1773291449.html

Эксперт заявил о полной несостоятельности американской разведки

Эксперт заявил о полной несостоятельности американской разведки - РИА Новости, 17.02.2022

Эксперт заявил о полной несостоятельности американской разведки

Разведсообщество США в вопросе сроков "вторжения" России на Украину в очередной раз показало свою полную несостоятельность, заявил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:09

2022-02-17T12:09

2022-02-17T12:09

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Разведсообщество США в вопросе сроков "вторжения" России на Украину в очередной раз показало свою полную несостоятельность, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипакадемии МИД РФ Владимир Винокуров."Американские официальные лица от Байдена и Псаки до Пентагона предсказывали сроки нападения России на Украины до середины февраля. Все это оказалось липой, они в очередной раз после Ирака и Афганистана попали впросак. Мощное разведсообщество США из 17 служб оказалось способно только выполнить политический заказ", - сказал Винокуров.Он отметил, что, в частности, разведуправление Пентагона и раньше не отличалось своей эффективностью."В вопросе же сроков "войны" с Украиной оно показало свою полную несостоятельность, а все мощнейшее американское разведсообщество оказалось просто неповоротливой машиной, которая выдает ненадежные данные", - добавил Винокуров.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Британские таблоиды Sun и Mirror 15 февраля написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы запланировано на ночь среды. Когда вторжения не произошло, Sun просто отредактировал на сайте свою статью. В измененном тексте точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".Агентство Блумберг еще в прошлом году передавало, что вторжение может произойти в январе. Потом оно же писало, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. В начале февраля Блумберг даже выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220217/amerika-1773211685.html

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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша