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Эксперт заявил о полной несостоятельности американской разведки
Эксперт заявил о полной несостоятельности американской разведки - РИА Новости, 17.02.2022
Эксперт заявил о полной несостоятельности американской разведки
Разведсообщество США в вопросе сроков "вторжения" России на Украину в очередной раз показало свою полную несостоятельность, заявил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:09
2022-02-17T12:09
в мире
сша
россия
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Разведсообщество США в вопросе сроков "вторжения" России на Украину в очередной раз показало свою полную несостоятельность, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипакадемии МИД РФ Владимир Винокуров."Американские официальные лица от Байдена и Псаки до Пентагона предсказывали сроки нападения России на Украины до середины февраля. Все это оказалось липой, они в очередной раз после Ирака и Афганистана попали впросак. Мощное разведсообщество США из 17 служб оказалось способно только выполнить политический заказ", - сказал Винокуров.Он отметил, что, в частности, разведуправление Пентагона и раньше не отличалось своей эффективностью."В вопросе же сроков "войны" с Украиной оно показало свою полную несостоятельность, а все мощнейшее американское разведсообщество оказалось просто неповоротливой машиной, которая выдает ненадежные данные", - добавил Винокуров.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Британские таблоиды Sun и Mirror 15 февраля написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы запланировано на ночь среды. Когда вторжения не произошло, Sun просто отредактировал на сайте свою статью. В измененном тексте точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".Агентство Блумберг еще в прошлом году передавало, что вторжение может произойти в январе. Потом оно же писало, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. В начале февраля Блумберг даже выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша
12:09 17.02.2022
 
Эксперт заявил о полной несостоятельности американской разведки

Эксперт Винокуров: разведка США попала впросак в вопросе "нападения" России на Украину

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Разведсообщество США в вопросе сроков "вторжения" России на Украину в очередной раз показало свою полную несостоятельность, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипакадемии МИД РФ Владимир Винокуров.
"Американские официальные лица от Байдена и Псаки до Пентагона предсказывали сроки нападения России на Украины до середины февраля. Все это оказалось липой, они в очередной раз после Ирака и Афганистана попали впросак. Мощное разведсообщество США из 17 служб оказалось способно только выполнить политический заказ", - сказал Винокуров.
Он отметил, что, в частности, разведуправление Пентагона и раньше не отличалось своей эффективностью.
"В вопросе же сроков "войны" с Украиной оно показало свою полную несостоятельность, а все мощнейшее американское разведсообщество оказалось просто неповоротливой машиной, которая выдает ненадежные данные", - добавил Винокуров.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
Британские таблоиды Sun и Mirror 15 февраля написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы запланировано на ночь среды. Когда вторжения не произошло, Sun просто отредактировал на сайте свою статью. В измененном тексте точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".
Указатель улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Страна хронического дефицита поставила новый рекорд
Агентство Блумберг еще в прошлом году передавало, что вторжение может произойти в январе. Потом оно же писало, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. В начале февраля Блумберг даже выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 09:48
Эксперт объяснил, зачем США раздувают тему эскалации вокруг Украины
 
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