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Какой пульс опасен для жизни

Терапевт назвал пульс, который опасен для жизни - РИА Новости, 17.02.2022

Какой пульс опасен для жизни

Если частота сердечных сокращений при минимальной активности и отсутствии волнения превышает 100 ударов, стоит пройти обследование для того, чтобы узнать... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:18

2022-02-17T03:18

2022-02-17T03:18

общество

сердце

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если частота сердечных сокращений при минимальной активности и отсутствии волнения превышает 100 ударов, стоит пройти обследование для того, чтобы узнать причины появления тахикардии, рассказывает агентству “Прайм” заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов.По его словам, подобные проблемы со здоровьем требуют проведения пациенту ЭКГ, суточного мониторинга по Холтеру и консультации врача-кардиолога по итогам этих обследований.Чтобы избежать таких состояний в дальнейшем, следует избегать вредных привычек, употребления кофеиносодержащих продуктов а также наладить режим сна и снизить избыточную массу тела, если таковая имеется. Важно соблюдать рекомендации лечащего врача, заключил Кобрянов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/serdtse-1772903127.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сердце, здоровье - общество