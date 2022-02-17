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Какой пульс опасен для жизни
Терапевт назвал пульс, который опасен для жизни - РИА Новости, 17.02.2022
Какой пульс опасен для жизни
Если частота сердечных сокращений при минимальной активности и отсутствии волнения превышает 100 ударов, стоит пройти обследование для того, чтобы узнать... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:18
2022-02-17T03:18
общество
сердце
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если частота сердечных сокращений при минимальной активности и отсутствии волнения превышает 100 ударов, стоит пройти обследование для того, чтобы узнать причины появления тахикардии, рассказывает агентству “Прайм” заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов.По его словам, подобные проблемы со здоровьем требуют проведения пациенту ЭКГ, суточного мониторинга по Холтеру и консультации врача-кардиолога по итогам этих обследований.Чтобы избежать таких состояний в дальнейшем, следует избегать вредных привычек, употребления кофеиносодержащих продуктов а также наладить режим сна и снизить избыточную массу тела, если таковая имеется. Важно соблюдать рекомендации лечащего врача, заключил Кобрянов.
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общество, сердце, здоровье - общество
03:18 17.02.2022
 
Терапевт назвал пульс, который опасен для жизни

Терапевт Кобрянов посоветовал пройти обследование при частоте пульса больше 100 ударов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСердечный пульс на экране монитора
Сердечный пульс на экране монитора - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сердечный пульс на экране монитора
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если частота сердечных сокращений при минимальной активности и отсутствии волнения превышает 100 ударов, стоит пройти обследование для того, чтобы узнать причины появления тахикардии, рассказывает агентству “Прайм” заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов.
По его словам, подобные проблемы со здоровьем требуют проведения пациенту ЭКГ, суточного мониторинга по Холтеру и консультации врача-кардиолога по итогам этих обследований.
“В случаях, когда приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст. необходим вызов бригады скорой медицинской помощи”, - говорит терапевт.
Чтобы избежать таких состояний в дальнейшем, следует избегать вредных привычек, употребления кофеиносодержащих продуктов а также наладить режим сна и снизить избыточную массу тела, если таковая имеется. Важно соблюдать рекомендации лечащего врача, заключил Кобрянов.
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