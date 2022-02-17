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Шоубиз
https://ria.ru/20220217/pozharskaya-1773388934.html
Пожарская и Янковский показали кольца в первую годовщину свадьбы
Пожарская и Янковский показали кольца в первую годовщину свадьбы - РИА Новости, 17.02.2022
Пожарская и Янковский показали кольца в первую годовщину свадьбы
Диана Пожарская и Иван Янковский показали в социальных сетях кольца в первую годовщину свадьбы. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:11
2022-02-17T19:11
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Диана Пожарская и Иван Янковский показали в социальных сетях кольца в первую годовщину свадьбы.Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ и общественности. Им удалось сохранить в тайне и беременность Пожарской. 30 июня 2021 года у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого актера, дедушки Ивана, Олега Янковского.В комментариях поклонники поздравили пару. А одному из подписчиков Диана подтвердила, что они поженились год назад.Об отношениях возлюбленных известно не так много: актеры часто делятся совместными кадрами, но предпочитают оставлять их без подписей.Ранее стало известно, что Рита Дакота рассталась с молодым человеком Федором Белогаем.
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знаменитости, шоу-бизнес
19:11 17.02.2022
 
Пожарская и Янковский показали кольца в первую годовщину свадьбы

Диана Пожарская и Иван Янковский в первую годовщину свадьбы показали в соцсетях кольца

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Чемпион мира"
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Диана Пожарская и Иван Янковский показали в социальных сетях кольца в первую годовщину свадьбы.
Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ и общественности. Им удалось сохранить в тайне и беременность Пожарской. 30 июня 2021 года у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого актера, дедушки Ивана, Олега Янковского.
В комментариях поклонники поздравили пару. А одному из подписчиков Диана подтвердила, что они поженились год назад.

"Любви и благополучия", "Вы даже чем-то похожи", "Будьте счастливы", – написали подписчики.

Об отношениях возлюбленных известно не так много: актеры часто делятся совместными кадрами, но предпочитают оставлять их без подписей.
Ранее стало известно, что Рита Дакота рассталась с молодым человеком Федором Белогаем.
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