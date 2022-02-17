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Пожарская и Янковский показали кольца в первую годовщину свадьбы

Пожарская и Янковский показали кольца в первую годовщину свадьбы - РИА Новости, 17.02.2022

Пожарская и Янковский показали кольца в первую годовщину свадьбы

Диана Пожарская и Иван Янковский показали в социальных сетях кольца в первую годовщину свадьбы. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:11

2022-02-17T19:11

2022-02-17T19:11

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Диана Пожарская и Иван Янковский показали в социальных сетях кольца в первую годовщину свадьбы.Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ и общественности. Им удалось сохранить в тайне и беременность Пожарской. 30 июня 2021 года у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого актера, дедушки Ивана, Олега Янковского.В комментариях поклонники поздравили пару. А одному из подписчиков Диана подтвердила, что они поженились год назад.Об отношениях возлюбленных известно не так много: актеры часто делятся совместными кадрами, но предпочитают оставлять их без подписей.Ранее стало известно, что Рита Дакота рассталась с молодым человеком Федором Белогаем.

https://ria.ru/20210603/karaulova-1735487147.html

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знаменитости, шоу-бизнес