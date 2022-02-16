https://ria.ru/20220216/dakota-1773158301.html
Дакота объявила о расставании с бойфрендом
Дакота объявила о расставании с бойфрендом - РИА Новости, 16.02.2022
Дакота объявила о расставании с бойфрендом
Рита Дакота в Instagram объявила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:56
2022-02-16T18:56
2022-02-16T18:56
шоубиз
знаменитости
рита дакота
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570214573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb8afc74df7e36bf39f77f8b76db9a2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рита Дакота в Instagram объявила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем.Она отметила, что молодой человек оказался "сильно мудрее", поскольку на три недели "ушел из социальных сетей и закрыл комментарии". Сама артистка периодически выходила на связь с подписчиками, поэтому "по глазам" некоторые поклонники чувствовали, что что-то происходит, сообщила звезда.Расставанию пары сопутствовал коронавирус.Она отметила, что ее с Владом Соколовским дочь Мия очень болезненно переживала разрыв с Федором. "Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию, и потом сама еще целый час ревела на балконе навзрыд", – сообщила Рита.Для того, чтобы правильно объяснить ребенку происходящее, певице пришлось обратиться за помощью к детскому психологу.Ранее Дакота рассказала об отношении к Владу Соколовскому.
https://ria.ru/20211025/sokolovskiy-1756178896.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570214573_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_6af20704449c06c6ff05bafdf2c1f4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рита дакота, шоу-бизнес
Дакота объявила о расставании с бойфрендом
Дакота объявила о расставании с бойфрендом Белогаем
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Рита Дакота в Instagram объявила
о расставании с бойфрендом Федором Белогаем.
"Мы с Федей сейчас прошли один из самых острых периодов своей жизни. И он сильно шире, чем просто разлад отношений. Мы раскопали внутри себя столько боли, страхов и травм, о существовании которых не догадывались. Это огромная точка роста для каждого из нас", – рассказала певица.
Она отметила, что молодой человек оказался "сильно мудрее", поскольку на три недели "ушел из социальных сетей и закрыл комментарии". Сама артистка периодически выходила на связь с подписчиками, поэтому "по глазам" некоторые поклонники чувствовали, что что-то происходит, сообщила звезда.
Расставанию пары сопутствовал коронавирус.
"Напомню, что кроме всех этих мрачных проработок мы оба еще и слегли с короной и температурой под 40 в двух разных локациях на изоляции. То есть весь карантин мы были врозь. Мы изо всех сил старались поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Это было очень тяжело", – заключила Дакота.
Она отметила, что ее с Владом Соколовским дочь Мия очень болезненно переживала разрыв с Федором. "Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию, и потом сама еще целый час ревела на балконе навзрыд", – сообщила Рита.
Для того, чтобы правильно объяснить ребенку происходящее, певице пришлось обратиться за помощью к детскому психологу.
Ранее Дакота рассказала
об отношении к Владу Соколовскому.