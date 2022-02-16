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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220216/dakota-1773158301.html
Дакота объявила о расставании с бойфрендом
Дакота объявила о расставании с бойфрендом - РИА Новости, 16.02.2022
Дакота объявила о расставании с бойфрендом
Рита Дакота в Instagram объявила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:56
2022-02-16T18:56
шоубиз
знаменитости
рита дакота
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рита Дакота в Instagram объявила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем.Она отметила, что молодой человек оказался "сильно мудрее", поскольку на три недели "ушел из социальных сетей и закрыл комментарии". Сама артистка периодически выходила на связь с подписчиками, поэтому "по глазам" некоторые поклонники чувствовали, что что-то происходит, сообщила звезда.Расставанию пары сопутствовал коронавирус.Она отметила, что ее с Владом Соколовским дочь Мия очень болезненно переживала разрыв с Федором. "Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию, и потом сама еще целый час ревела на балконе навзрыд", – сообщила Рита.Для того, чтобы правильно объяснить ребенку происходящее, певице пришлось обратиться за помощью к детскому психологу.Ранее Дакота рассказала об отношении к Владу Соколовскому.
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знаменитости, рита дакота, шоу-бизнес
18:56 16.02.2022
 
Дакота объявила о расставании с бойфрендом

Дакота объявила о расставании с бойфрендом Белогаем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рита Дакота в Instagram объявила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем.

"Мы с Федей сейчас прошли один из самых острых периодов своей жизни. И он сильно шире, чем просто разлад отношений. Мы раскопали внутри себя столько боли, страхов и травм, о существовании которых не догадывались. Это огромная точка роста для каждого из нас", – рассказала певица.

Она отметила, что молодой человек оказался "сильно мудрее", поскольку на три недели "ушел из социальных сетей и закрыл комментарии". Сама артистка периодически выходила на связь с подписчиками, поэтому "по глазам" некоторые поклонники чувствовали, что что-то происходит, сообщила звезда.
Расставанию пары сопутствовал коронавирус.

"Напомню, что кроме всех этих мрачных проработок мы оба еще и слегли с короной и температурой под 40 в двух разных локациях на изоляции. То есть весь карантин мы были врозь. Мы изо всех сил старались поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Это было очень тяжело", – заключила Дакота.

Она отметила, что ее с Владом Соколовским дочь Мия очень болезненно переживала разрыв с Федором. "Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию, и потом сама еще целый час ревела на балконе навзрыд", – сообщила Рита.
Для того, чтобы правильно объяснить ребенку происходящее, певице пришлось обратиться за помощью к детскому психологу.
Ранее Дакота рассказала об отношении к Владу Соколовскому.
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