https://ria.ru/20220216/dakota-1773158301.html

Дакота объявила о расставании с бойфрендом

Дакота объявила о расставании с бойфрендом - РИА Новости, 16.02.2022

Дакота объявила о расставании с бойфрендом

Рита Дакота в Instagram объявила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:56

2022-02-16T18:56

2022-02-16T18:56

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рита дакота

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рита Дакота в Instagram объявила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем.Она отметила, что молодой человек оказался "сильно мудрее", поскольку на три недели "ушел из социальных сетей и закрыл комментарии". Сама артистка периодически выходила на связь с подписчиками, поэтому "по глазам" некоторые поклонники чувствовали, что что-то происходит, сообщила звезда.Расставанию пары сопутствовал коронавирус.Она отметила, что ее с Владом Соколовским дочь Мия очень болезненно переживала разрыв с Федором. "Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию, и потом сама еще целый час ревела на балконе навзрыд", – сообщила Рита.Для того, чтобы правильно объяснить ребенку происходящее, певице пришлось обратиться за помощью к детскому психологу.Ранее Дакота рассказала об отношении к Владу Соколовскому.

https://ria.ru/20211025/sokolovskiy-1756178896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, рита дакота, шоу-бизнес