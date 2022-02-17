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Песков: МИД Франции исказил нюансы в пересказе разговора Путина и Макрона

Песков: МИД Франции исказил нюансы в пересказе разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 17.02.2022

Песков: МИД Франции исказил нюансы в пересказе разговора Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин не говорил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что идея о признании ДНР и ЛНР не будет приниматься во внимание,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:50

2022-02-17T13:50

2022-02-17T15:49

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не говорил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что идея о признании ДНР и ЛНР не будет приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя итоги переговоров глав государств, заявил, что российский лидер сказал Макрону, что инициативу о признании самопровозглашенных республик можно не принимать в расчет. Министр добавил, что в противном случае это поставило бы крест на Минских соглашениях."Конечно, там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому", — пояснил Песков.Он также привел цитаты из разговора двух президентов, сохранившиеся в стенограмме встречи."Путин: у нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет, это есть инициатива Компартии, Коммунистической партии России. Это их инициатива, и она основной правящей партией — "Единой Россией" — не поддержана, но инициатива такая есть", — уточнил представитель Кремля.При этом он добавил, что разговор состоялся до голосования в Госдуме."Важно, что нюансы здесь искажены — в заявлении господина министра. А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно", — подчеркнул Песков.Он также обратил внимание на то, что глава французского МИД раскрывает детали закрытых переговоров глав государств."Это в следующий раз просто помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что все сказанное не будет растиражировано через несколько дней в СМИ. Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем", — заявил он.На этой неделе Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к президенту России по поводу необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно. Комментируя это решение, Путин отметил, что депутаты тонко чувствуют мнение своих избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса и поддерживают их. Он добавил, что будет исходить из необходимости решить проблему этого региона, принимая во внимание не до конца реализованные возможности по исполнению Минских соглашений.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружение и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

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https://ria.ru/20220217/donbass-1773270813.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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