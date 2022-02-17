https://ria.ru/20220217/pererabotka-1773393193.html

В Ленобласти заработал современный комплекс по переработке биоотходов

В Ленобласти заработал современный комплекс по переработке биоотходов - РИА Новости, 17.02.2022

В Ленобласти заработал современный комплекс по переработке биоотходов

В молочном животноводческом хозяйстве "Первомайский" в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области введен в строй современный комплекс по... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:42

2022-02-17T17:42

2022-02-17T17:42

ленинградская область

россия

балтийское море

экономика

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. В молочном животноводческом хозяйстве "Первомайский" в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области введен в строй современный комплекс по переработке биоотходов, который улучшит экологию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Инфраструктурный комплекс по обращению с навозом, построенный по современным европейским стандартам, будет разделять отходы жизнедеятельности животных на жидкую и твердую фракции, которые после биоферментации будут использоваться как органические удобрения или подстилка для животных.По его словам, высокотехнологичный комплекс по обращению с навозом построен в рамках проекта "Внедрение экологически безопасной системы сельского хозяйства как основы устойчивого развития приграничных сельских районов" (EcoAgRAS) программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2021. Эффективная система обращения с органическими продуктами жизнедеятельности животных улучшит экологию сельских территорий и водных объектов в бассейне Балтийского моря.Организаторы проекта предполагают продолжение сотрудничества с сельхозпредприятиями региона.

https://ria.ru/20220214/reyting-1772760722.html

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балтийское море

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россия, балтийское море, экономика, ленинградская область