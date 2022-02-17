17:29 17.02.2022 (обновлено: 17:46 17.02.2022)
Госдеп подтвердил получение от России ответа по гарантиям безопасности
Госдеп подтвердил получение от России ответа на предложения США по гарантиям безопасности
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что получил в четверг от российской стороны ответ на американские предложения по вопросам безопасности.
"Мы готовы подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан сегодня в Москве послу (Джону) Салливану", - сказал агентству высокопоставленный представитель американского дипведомства. Ранее аналогичную информацию распространили американские СМИ.
Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.