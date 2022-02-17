https://ria.ru/20220217/omikron-1773417455.html

Москва избежала ограничений из-за омикрон-штамма, заявил заммэра

Москва избежала ограничений из-за омикрон-штамма, заявил заммэра - РИА Новости, 17.02.2022

Москва избежала ограничений из-за омикрон-штамма, заявил заммэра

Несмотря на "омикрон", Москве удалось не вводить ограничений, рост розничной торговли в январе превысил 30%, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:01

2022-02-17T19:01

2022-02-17T19:01

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

экономика

россия

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на "омикрон", Москве удалось не вводить ограничений, рост розничной торговли в январе превысил 30%, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам заммэра, несмотря на напряженную ситуацию с "омикроном", властям Москвы удалось не вводить никаких ограничений."Если взять хороший маркер состояния экономики - оборот розничной торговли, мы видим продолжающийся рост. Если сравнивать месяц к месяцу, январь к январю, то рост составил более 30% относительно прошлого года", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Москва 24".

https://ria.ru/20220217/omikron-1773372597.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, коронавирус covid-19, экономика, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество