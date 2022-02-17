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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220217/omikron-1773417455.html
Москва избежала ограничений из-за омикрон-штамма, заявил заммэра
Москва избежала ограничений из-за омикрон-штамма, заявил заммэра - РИА Новости, 17.02.2022
Москва избежала ограничений из-за омикрон-штамма, заявил заммэра
Несмотря на "омикрон", Москве удалось не вводить ограничений, рост розничной торговли в январе превысил 30%, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:01
2022-02-17T19:01
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на "омикрон", Москве удалось не вводить ограничений, рост розничной торговли в январе превысил 30%, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам заммэра, несмотря на напряженную ситуацию с "омикроном", властям Москвы удалось не вводить никаких ограничений."Если взять хороший маркер состояния экономики - оборот розничной торговли, мы видим продолжающийся рост. Если сравнивать месяц к месяцу, январь к январю, то рост составил более 30% относительно прошлого года", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Москва 24".
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москва, коронавирус covid-19, экономика, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество
19:01 17.02.2022
 
Москва избежала ограничений из-за омикрон-штамма, заявил заммэра

Заммэра Москвы Ефимов: в столице удалось избежать ввода ограничений из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на "омикрон", Москве удалось не вводить ограничений, рост розничной торговли в январе превысил 30%, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам заммэра, несмотря на напряженную ситуацию с "омикроном", властям Москвы удалось не вводить никаких ограничений.
"Если взять хороший маркер состояния экономики - оборот розничной торговли, мы видим продолжающийся рост. Если сравнивать месяц к месяцу, январь к январю, то рост составил более 30% относительно прошлого года", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Москва 24".
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