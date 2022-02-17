https://ria.ru/20220217/omikron-1773372597.html

Врачи умоляют делать это для облегчения течения "омикрона"

Назван способ облегчить течение "омикрона" - РИА Новости, 17.02.2022

Врачи умоляют делать это для облегчения течения "омикрона"

Ускорить восстановление организма при COVID-19, вызванном омикрон-штаммом, может увлажнитель воздуха. Об этом Ura.ru заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:46

2022-02-17T16:46

2022-02-17T18:12

общество

здоровье - общество

анна попова

михаил мурашко

юар

ботсвана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760907846_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a929679099b9454a13c2375dd4d2479.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ускорить восстановление организма при COVID-19, вызванном омикрон-штаммом, может увлажнитель воздуха. Об этом Ura.ru заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева."Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным "омикроном" и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы до 25-50%, особенно ночью, когда мы спим. Таким образом человек быстрее восстановит слизистую, быстрее выздоровеет. А для здорового человека — меньше шансов, что заболеет", — рассказала она.Врач пояснила, что сухость позволяет вирусу активнее размножаться.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней. Сейчас "омикрон" обнаружен в 152 странах мира.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html

юар

ботсвана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, анна попова, михаил мурашко, юар, ботсвана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19