https://ria.ru/20220217/omikron-1773372597.html
Врачи умоляют делать это для облегчения течения "омикрона"
Назван способ облегчить течение "омикрона" - РИА Новости, 17.02.2022
Врачи умоляют делать это для облегчения течения "омикрона"
Ускорить восстановление организма при COVID-19, вызванном омикрон-штаммом, может увлажнитель воздуха. Об этом Ura.ru заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:46
2022-02-17T16:46
2022-02-17T18:12
общество
здоровье - общество
анна попова
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юар
ботсвана
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ускорить восстановление организма при COVID-19, вызванном омикрон-штаммом, может увлажнитель воздуха. Об этом Ura.ru заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева."Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным "омикроном" и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы до 25-50%, особенно ночью, когда мы спим. Таким образом человек быстрее восстановит слизистую, быстрее выздоровеет. А для здорового человека — меньше шансов, что заболеет", — рассказала она.Врач пояснила, что сухость позволяет вирусу активнее размножаться.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней. Сейчас "омикрон" обнаружен в 152 странах мира.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, михаил мурашко, юар, ботсвана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
16:46 17.02.2022 (обновлено: 18:12 17.02.2022)
Назван способ облегчить течение "омикрона"
Иммунолог Ярцева: течение "омикрона" можно облегчить при помощи увлажнителя воздуха