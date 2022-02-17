https://ria.ru/20220217/omikron-1773233473.html

Как лечить "омикрон" дома – советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях - РИА Новости, 17.02.2022

Как лечить "омикрон" дома – советы доктора Комаровского

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:50

2022-02-17T01:50

2022-02-17T02:06

распространение коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

евгений комаровский

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.Как отметил Комаровский, в таком случае нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты."Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того - не лежать в одном положении", - заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно"."Еда. Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то (следует употреблять. – прим. ред.) что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", - посоветовал врач.При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела."Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура - не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", - рекомендовал врач. Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, "омикрон" составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя в России.

https://ria.ru/20220215/omikron-1772924961.html

https://ria.ru/20220216/pitanie-1773045798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, в мире, евгений комаровский