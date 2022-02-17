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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/omikron-1773233473.html
Как лечить "омикрон" дома – советы доктора Комаровского
Комаровский рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях - РИА Новости, 17.02.2022
Как лечить "омикрон" дома – советы доктора Комаровского
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T01:50
2022-02-17T02:06
распространение коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
евгений комаровский
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.Как отметил Комаровский, в таком случае нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты."Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того - не лежать в одном положении", - заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно"."Еда. Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то (следует употреблять. – прим. ред.) что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", - посоветовал врач.При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела."Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура - не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", - рекомендовал врач. Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, "омикрон" составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя в России.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772924961.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, в мире, евгений комаровский
01:50 17.02.2022 (обновлено: 02:06 17.02.2022)
 
Комаровский рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях

Врач Комаровский: самостоятельно принимать антибиотики при лечении "омикрона" дома нельзя

© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.
Как отметил Комаровский, в таком случае нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты.
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"Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того - не лежать в одном положении", - заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.
По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".
"Еда. Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то (следует употреблять. – прим. ред.) что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", - посоветовал врач.
При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела.
"Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура - не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", - рекомендовал врач. Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, "омикрон" составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя в России.
Правда тела. Питание после COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 12:00Правда тела
"Правда тела". Питание после COVID-19У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест).
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреЕвгений Комаровский
 
 
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