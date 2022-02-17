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Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19
Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19
Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:36
2022-02-17T03:36
2022-02-17T03:36
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных. В то же время, в Москве, по данным сайта стопкоравирус.ру, коллективный иммунитет составляет 59,5% на 16 февраля.Ранее инфекционист уже отмечал, что протекание болезни при штамме "омикрон", который стал превалирующим в России, похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался.
https://ria.ru/20220217/omikron-1773233473.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19
Врач Поздняков рекомендовал снять COVID-ограничения в регионах с 80% жителей с антителами