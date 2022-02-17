https://ria.ru/20220217/ogranicheniya-1773236398.html

Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19

Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022

Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19

Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:36

2022-02-17T03:36

2022-02-17T03:36

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_0:103:3324:1973_1920x0_80_0_0_20b84b8345dee76a8c692f1957627f22.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных. В то же время, в Москве, по данным сайта стопкоравирус.ру, коллективный иммунитет составляет 59,5% на 16 февраля.Ранее инфекционист уже отмечал, что протекание болезни при штамме "омикрон", который стал превалирующим в России, похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался.

https://ria.ru/20220217/omikron-1773233473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19