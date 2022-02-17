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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/ogranicheniya-1773236398.html
Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19
Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19
Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:36
2022-02-17T03:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных. В то же время, в Москве, по данным сайта стопкоравирус.ру, коллективный иммунитет составляет 59,5% на 16 февраля.Ранее инфекционист уже отмечал, что протекание болезни при штамме "омикрон", который стал превалирующим в России, похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался.
https://ria.ru/20220217/omikron-1773233473.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
03:36 17.02.2022
 
Врач рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19

Врач Поздняков рекомендовал снять COVID-ограничения в регионах с 80% жителей с антителами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19
В центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В центре вакцинации от COVID-19
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных. В то же время, в Москве, по данным сайта стопкоравирус.ру, коллективный иммунитет составляет 59,5% на 16 февраля.
"Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения", - сказал Поздняков.
Ранее инфекционист уже отмечал, что протекание болезни при штамме "омикрон", который стал превалирующим в России, похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Комаровский рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях
 
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