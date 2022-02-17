https://ria.ru/20220217/nato-1773390695.html

Столтенберг заявил о росте числа нарушений режима тишины в Донбассе

Столтенберг заявил о росте числа нарушений режима тишины в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022

Столтенберг заявил о росте числа нарушений режима тишины в Донбассе

НАТО видит участившиеся нарушения режима прекращения огня на Донбассе и опасается, что они могут стать предлогом для начала военного конфликта, заявил... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:37

2022-02-17T17:37

2022-02-17T18:22

в мире

донбасс

нато

ситуация в днр и лнр

заседание совета россия-нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

родион мирошник

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. НАТО видит участившиеся нарушения режима прекращения огня на Донбассе и опасается, что они могут стать предлогом для начала военного конфликта, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы обеспокоены возросшим число нарушений режима прекращения огня. События и ситуации такого рода могут быть использованы в качестве предлога", - сказал он в интервью CNN.Столтенберг отказался прокомментировать сообщения об утреннем инциденте.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/nato-1773377430.html

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в мире, донбасс, нато, ситуация в днр и лнр, заседание совета россия-нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины