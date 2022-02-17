17:37 17.02.2022 (обновлено: 18:22 17.02.2022)
Столтенберг заявил о росте числа нарушений режима тишины в Донбассе
Генсек НАТО Столтенберг: число нарушений режима прекращения огня в Донбассе растет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. НАТО видит участившиеся нарушения режима прекращения огня на Донбассе и опасается, что они могут стать предлогом для начала военного конфликта, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы обеспокоены возросшим число нарушений режима прекращения огня. События и ситуации такого рода могут быть использованы в качестве предлога", - сказал он в интервью CNN.
Столтенберг отказался прокомментировать сообщения об утреннем инциденте.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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