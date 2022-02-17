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Генсек НАТО назвал угрозу применения силы современным трендом
Генсек НАТО назвал угрозу применения силы современным трендом - РИА Новости, 17.02.2022
Генсек НАТО назвал угрозу применения силы современным трендом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "угрозу применения силы" современным трендом и объяснил, что именно по этой причине альянс уже провел усиление на восточном... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:00
2022-02-17T17:00
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
киев
румыния
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "угрозу применения силы" современным трендом и объяснил, что именно по этой причине альянс уже провел усиление на восточном направлении и намерен рассмотреть дальнейшее расширение на востоке."К сожалению, то, что мы сейчас видим, это новая реальность для европейской безопасности. Мы наблюдаем этот тренд на протяжении нескольких лет. Россия оспаривает фундаментальные принципы европейской безопасности, угрожает применением сил, чтобы запугать страны в Европе. Мы наблюдаем такое развитие уже некоторое время, в особенности с 2014 года, и это та причина, по которой НАТО реагировала, поскольку у нас нет другого выбора, кроме как удостовериться, что мы можем защищать мир, предупреждать недопонимание того, что мы способны защитить всех наших союзников", - сообщил он."Поэтому мы усилили наше присутствие на восточном направлении альянса. И на этой министерской встрече мы договорились поручить военному командованию предоставить нам рекомендации по дальнейшим шагам по более усиленной долгосрочной корректировке нашего присутствия на восточном направлении, включая новые боевые группы в Румынии и других странах", - добавил Столтенберг.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220214/putin-1772730904.html
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, киев, румыния, россия, нато, йенс столтенберг
17:00 17.02.2022
 
Генсек НАТО назвал угрозу применения силы современным трендом

Генсек НАТО Столтенберг назвал угрозу применения силы современным трендом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "угрозу применения силы" современным трендом и объяснил, что именно по этой причине альянс уже провел усиление на восточном направлении и намерен рассмотреть дальнейшее расширение на востоке.
"К сожалению, то, что мы сейчас видим, это новая реальность для европейской безопасности. Мы наблюдаем этот тренд на протяжении нескольких лет. Россия оспаривает фундаментальные принципы европейской безопасности, угрожает применением сил, чтобы запугать страны в Европе. Мы наблюдаем такое развитие уже некоторое время, в особенности с 2014 года, и это та причина, по которой НАТО реагировала, поскольку у нас нет другого выбора, кроме как удостовериться, что мы можем защищать мир, предупреждать недопонимание того, что мы способны защитить всех наших союзников", - сообщил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:33
Путин назвал расширение НАТО на Восток бесконечным и очень опасным
"Поэтому мы усилили наше присутствие на восточном направлении альянса. И на этой министерской встрече мы договорились поручить военному командованию предоставить нам рекомендации по дальнейшим шагам по более усиленной долгосрочной корректировке нашего присутствия на восточном направлении, включая новые боевые группы в Румынии и других странах", - добавил Столтенберг.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 14:30
Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток
 
В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинКиевРумынияРоссияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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