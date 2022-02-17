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Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО
Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО - РИА Новости, 17.02.2022
Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на опасения, что Запад может угрожать Белоруссии, заявил, что НАТО – это оборонный альянс и никому не угрожает. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:51
2022-02-17T15:51
в мире
белоруссия
александр лукашенко
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на опасения, что Запад может угрожать Белоруссии, заявил, что НАТО – это оборонный альянс и никому не угрожает.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие будет размещено в Белоруссии только в случае угроз со стороны Запада."НАТО является оборонительным альянсом, мы доказываем 70 лет, что мы существуем для защиты и обороны. Сдерживание направлено не на то, чтобы спровоцировать конфликт, а на то, чтобы его предупредить", - сказал генсек организации по итогам заседания глав минобороны.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, йенс столтенберг
15:51 17.02.2022
 
Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО

Генсек Столтенберг: НАТО — оборонный альянс и никому, включая Белоруссию, не угрожает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на опасения, что Запад может угрожать Белоруссии, заявил, что НАТО – это оборонный альянс и никому не угрожает.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие будет размещено в Белоруссии только в случае угроз со стороны Запада.
"НАТО является оборонительным альянсом, мы доказываем 70 лет, что мы существуем для защиты и обороны. Сдерживание направлено не на то, чтобы спровоцировать конфликт, а на то, чтобы его предупредить", - сказал генсек организации по итогам заседания глав минобороны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 11:53
Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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