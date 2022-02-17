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Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО
Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО - РИА Новости, 17.02.2022
Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на опасения, что Запад может угрожать Белоруссии, заявил, что НАТО – это оборонный альянс и никому не угрожает. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:51
2022-02-17T15:51
2022-02-17T15:51
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александр лукашенко
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на опасения, что Запад может угрожать Белоруссии, заявил, что НАТО – это оборонный альянс и никому не угрожает.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие будет размещено в Белоруссии только в случае угроз со стороны Запада."НАТО является оборонительным альянсом, мы доказываем 70 лет, что мы существуем для защиты и обороны. Сдерживание направлено не на то, чтобы спровоцировать конфликт, а на то, чтобы его предупредить", - сказал генсек организации по итогам заседания глав минобороны.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, йенс столтенберг
Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО
Генсек Столтенберг: НАТО — оборонный альянс и никому, включая Белоруссию, не угрожает