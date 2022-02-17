https://ria.ru/20220217/nato-1773352623.html

Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО

Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО - РИА Новости, 17.02.2022

Столтенберг ответил Лукашенко на слова об угрозе Белоруссии со стороны НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на опасения, что Запад может угрожать Белоруссии, заявил, что НАТО – это оборонный альянс и никому не угрожает. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:51

2022-02-17T15:51

2022-02-17T15:51

в мире

белоруссия

александр лукашенко

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на опасения, что Запад может угрожать Белоруссии, заявил, что НАТО – это оборонный альянс и никому не угрожает.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие будет размещено в Белоруссии только в случае угроз со стороны Запада."НАТО является оборонительным альянсом, мы доказываем 70 лет, что мы существуем для защиты и обороны. Сдерживание направлено не на то, чтобы спровоцировать конфликт, а на то, чтобы его предупредить", - сказал генсек организации по итогам заседания глав минобороны.

https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286515.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, йенс столтенберг