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https://ria.ru/20220217/nato-1773289734.html
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину - РИА Новости, 17.02.2022
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второй день заседания глав минобороны альянса, подтвердил "решительную поддержку", которую продолжает оказывать блок... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:04
2022-02-17T12:15
в мире
грузия
европа
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второй день заседания глав минобороны альянса, подтвердил "решительную поддержку", которую продолжает оказывать блок Грузии и Украине.Встреча глав минобороны НАТО посвящена укреплению блока на фоне кризиса безопасности в Европе, и в частности, ситуации вокруг Украины."Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение (ситуации вокруг Украины). Эти усилия проводятся в тесном партнерстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнеров в Грузии и Украине продолжается", - сказал он.В четверг, во второй день заседаний, министры НАТО проводят переговоры с министрами обороны Грузии и Украины.
https://ria.ru/20220216/nato-1773174848.html
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в мире, грузия, европа, украина, нато, йенс столтенберг
12:04 17.02.2022 (обновлено: 12:15 17.02.2022)
 
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину

Генсек НАТО Столтенберг: альянс продолжит оказывать поддержку Грузии и Украине

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второй день заседания глав минобороны альянса, подтвердил "решительную поддержку", которую продолжает оказывать блок Грузии и Украине.
Встреча глав минобороны НАТО посвящена укреплению блока на фоне кризиса безопасности в Европе, и в частности, ситуации вокруг Украины.
"Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение (ситуации вокруг Украины). Эти усилия проводятся в тесном партнерстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнеров в Грузии и Украине продолжается", - сказал он.
В четверг, во второй день заседаний, министры НАТО проводят переговоры с министрами обороны Грузии и Украины.
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