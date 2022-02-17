https://ria.ru/20220217/nato-1773289734.html

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину - РИА Новости, 17.02.2022

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второй день заседания глав минобороны альянса, подтвердил "решительную поддержку", которую продолжает оказывать блок... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:04

2022-02-17T12:04

2022-02-17T12:15

в мире

грузия

европа

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второй день заседания глав минобороны альянса, подтвердил "решительную поддержку", которую продолжает оказывать блок Грузии и Украине.Встреча глав минобороны НАТО посвящена укреплению блока на фоне кризиса безопасности в Европе, и в частности, ситуации вокруг Украины."Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение (ситуации вокруг Украины). Эти усилия проводятся в тесном партнерстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнеров в Грузии и Украине продолжается", - сказал он.В четверг, во второй день заседаний, министры НАТО проводят переговоры с министрами обороны Грузии и Украины.

https://ria.ru/20220216/nato-1773174848.html

грузия

европа

украина

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в мире, грузия, европа, украина, нато, йенс столтенберг