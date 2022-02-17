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Подмосковные семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога
Подмосковные семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога - РИА Новости, 17.02.2022
Подмосковные семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога
Московская областная дума во втором чтении приняла закон, освобождающий одного родителя или опекуна ребенка-инвалида от транспортного налога. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:19
2022-02-17T12:19
2022-02-17T14:27
московская областная дума
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московская областная дума во втором чтении приняла закон, освобождающий одного родителя или опекуна ребенка-инвалида от транспортного налога.Новая льгота одобрена во втором чтении в четверг на 16-м заседании Мособлдумы. Исключением станут только те, у кого дети-инвалиды находятся на полном государственном обеспечении - это 300 детей, уточнил на заседании председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.В регионе уже действуют льготы на транспортный налог для инвалидов и многодетных семей. Однако льготы распространяются на те авто, чья мощность не превышает 250 лошадиных сил.В случае транспортного налога для семей с детьми-инвалидами, льготы будут распространяться на один транспорт мощностью не более 200 лошадиных сил. На сегодняшний день 3154 ребёнка-инвалида имеют медицинские показания для использования транспортных средств и право получения компенсации ОСАГО, добавил Ефимов.
https://ria.ru/20220204/vyplata-1770982178.html
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московская областная дума, московская область (подмосковье), общество
12:19 17.02.2022 (обновлено: 14:27 17.02.2022)
Подмосковные семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога
В Подмосковье семьи с детьми-инвалидами планируют освободить от транспортного налога