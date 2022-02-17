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Российские миротворцы провели урок в школе в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы провели урок в школе в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 17.02.2022
Российские миротворцы провели урок в школе в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в ходе просветительской акции провели интерактивный урок в средней школе населенного пункта Красный Базар Мартунинского района в Нагорном... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:56
2022-02-17T10:56
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армения
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ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Российские миротворцы в ходе просветительской акции провели интерактивный урок в средней школе населенного пункта Красный Базар Мартунинского района в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ."Российским миротворческим контингентом в средней школе села Красный Базар Мартунинского района был проведен интерактивный урок "Миротворцы. Миротворческая деятельность", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Школьникам рассказали о задачах и истории миротворцев, правилах поведения в условиях сохраняющейся минной опасности, способах оказания первой медицинской помощи.Российские саперы продемонстрировали, как проходит разминирование территории, показали, как работает миноискатель, и дали примерить экипировку, чтобы почувствовать себя настоящими миротворцами.С начала этого года российские миротворцы на территории Нагорного Карабаха более 10 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. Всего в этих мероприятиях приняло участие около 1 тысячи школьников и студентов, отметили в ведомстве.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220131/mirotvortsy-1770251749.html
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в мире, москва, армения, азербайджан, нагорный карабах
10:56 17.02.2022
 
Российские миротворцы провели урок в школе в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы провели интерактивный урок в школе в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Российские миротворцы в ходе просветительской акции провели интерактивный урок в средней школе населенного пункта Красный Базар Мартунинского района в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
"Российским миротворческим контингентом в средней школе села Красный Базар Мартунинского района был проведен интерактивный урок "Миротворцы. Миротворческая деятельность", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Школьникам рассказали о задачах и истории миротворцев, правилах поведения в условиях сохраняющейся минной опасности, способах оказания первой медицинской помощи.
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"В завершение учащиеся и учителя школы поблагодарили офицеров центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента за проведенное занятие и оказанную поддержку в сфере образования молодежи", - говорится в сообщении.
С начала этого года российские миротворцы на территории Нагорного Карабаха более 10 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. Всего в этих мероприятиях приняло участие около 1 тысячи школьников и студентов, отметили в ведомстве.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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