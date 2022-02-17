https://ria.ru/20220217/mid-1773391636.html

В работе сайта МИД произошел сбой

В работе сайта МИД произошел сбой - РИА Новости, 17.02.2022

В работе сайта МИД произошел сбой

Интернет-пользователи испытывают трудности при попытке зайти на сайт министерства иностранных дел России, на котором, как ожидается, будет опубликована реакция... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:36

2022-02-17T17:36

2022-02-17T17:36

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

происшествия

сша

интернет

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Интернет-пользователи испытывают трудности при попытке зайти на сайт министерства иностранных дел России, на котором, как ожидается, будет опубликована реакция Москвы на ответ США по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как информировал МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220217/proekt-1773383132.html

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773380193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия, сша, интернет