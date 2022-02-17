https://ria.ru/20220217/litva-1773297702.html

Литва переведет часть персонала посольства на Украине из Киева во Львов

Литва переведет часть персонала посольства на Украине из Киева во Львов - РИА Новости, 17.02.2022

Литва переведет часть персонала посольства на Украине из Киева во Львов

Литва переводит часть персонала своего посольства на Украине во Львов, в случае эскалации туда из Киева будут переведены все сотрудники, заявила старший... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:34

2022-02-17T12:34

2022-02-17T12:34

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Литва переводит часть персонала своего посольства на Украине во Львов, в случае эскалации туда из Киева будут переведены все сотрудники, заявила старший советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите."Литва также перемещает часть персонала посольства во Львов, однако самые основные функции посольства еще выполняются в Киеве. Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве. Если эскалация будет расти и нельзя будет продолжать работу в Киеве, все будут переведены во Львов", - сказала Скайсгирите в эфире LRT (Литовское радио и телевидение).Она также отметила, что у президента Литвы Гитанаса Науседы на ближайшие дни запланированы участие в неформальном заседании лидеров Евросоюза, встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и вице-президентом США Камалой Харрис, темой встреч будет безопасность в Европе и на восточном фланге НАТО.Ранее посол Литвы в Киеве Вальдемарас Сарапинас заявил, что треть сотрудников посольства уже покинули Украину на фоне сообщений о нестабильной ситуации в сфере безопасности.После многочисленных бездоказательных заявлений о предстоящем "вторжении" РФ глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/litva-1772924703.html

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