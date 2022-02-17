https://ria.ru/20220217/leporskaya-1773273068.html

Картину Лепорской, поврежденную вандалом в Екатеринбурге, восстановили

Картину Лепорской, поврежденную вандалом в Екатеринбурге, восстановили - РИА Новости, 17.02.2022

Картину Лепорской, поврежденную вандалом в Екатеринбурге, восстановили

Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, поврежденная вандалом в екатеринбургском "Ельцин Центре", восстановлена, сообщил исполнительный директор... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:54

2022-02-17T13:54

2022-02-17T17:08

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, поврежденная вандалом в екатеринбургском "Ельцин Центре", восстановлена, сообщил исполнительный директор учреждения Александр Дроздов."Сейчас реставрационные работы завершены, страховой случай закрыт, деньги выплачены. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Хотя, как говорили специалисты, следы шариковой ручки на холсте могут нанести ущерб значительно больший, чем разбрызгивание краски по поверхности. Но не так сильно был поврежден лаковый слой - к счастью, дилетант работал", - приводятся слова Дроздова в сообщении "Ельцин Центра".Исполнительный директор учреждения добавил, что на днях в "Ельцин Центре" завершила работу комиссия Министерства культуры России, которая "высказала ряд справедливых замечаний и полезных предложений по учету и хранению музейных ценностей".По словам Дроздова, "невозможно было предположить, что на такое способен взрослый, казалось бы, разумный человек с большим жизненным опытом".Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является ветераном двух войн.В январе охранник музея Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в "Ельцин Центре". Реставрационный совет оценил работы по устранению ущерба в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже Васильев объяснил журналистам Е1, почему так поступил. По его словам, на выставке он оказался в первый день работы в музее. Картины ему не очень понравились, потому "оставляли тяжелое впечатление"."Старался мимо (полотен, — Прим. ред.) пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!", — уверяет Васильев.Со смены Александр ушел пораньше, так как у него разболелась голова. Когда через несколько дней к нему приехала полиция, то он не сразу понял, в чем его обвиняют. Уже в участке выяснилось, что в объектив камеры наблюдения не попала компания подростков, которая, как говорит Васильев, попросила его подрисовать глаза фигурам.

https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html

https://ria.ru/20220208/vandalizm-1771603962.html

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новости культуры, евгений куйвашев, екатеринбург, ельцин центр, третьяковская галерея, выставки, музеи