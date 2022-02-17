12:47 17.02.2022 (обновлено: 17:07 17.02.2022)
"Количество грязи в мой адрес зашкаливает": Крутой ответил на критику
Крутой ответил на критику в свой адрес после выхода автобиографии Понаровской
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Игорь Крутой в социальных сетях ответил на критику в свой адрес. Видео он записал из итальянского города Мерано, где смог "привести нервы в порядок".
"Находясь здесь, могу привести свои мозги и нервы в порядок, потому что в последнее время количество грязи в желтой прессе, заказных статьях в безымянных телеграмм-каналах (причем, понятно кто это заказывает) и даже в книге известной в далеком прошлом певицы в мой адрес зашкаливает…", – написал композитор.
Ранее в СМИ появились выдержки из автобиографии Ирины Понаровской, где она раскритиковала Крутого за стремление заработать на музыкантах, в частности, на Юлии Началовой. Также сообщалось, что певица нелестно отозвалась о Ларисе Долиной и Алле Пугачевой.
Крутой отметил, что "все возвращается".
"Как говорит Алла Пугачева: "Танки грязи не боятся". Да и успокаивает то, что все возвращается – и хорошее, и плохое. Пусть те жалкие людишки и ждут этого возвращения…", – заключил музыкант.
Ранее Примадонна также отреагировала на критику, заявив, что не стоит мстить подлым людям.
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