https://ria.ru/20220217/krutoy-1773296807.html

"Количество грязи в мой адрес зашкаливает": Крутой ответил на критику

"Количество грязи в мой адрес зашкаливает": Крутой ответил на критику - РИА Новости, 17.02.2022

"Количество грязи в мой адрес зашкаливает": Крутой ответил на критику

Игорь Крутой в социальных сетях ответил на критику в свой адрес. Видео он записал из итальянского города Мерано, где смог "привести нервы в порядок". РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:47

2022-02-17T12:47

2022-02-17T17:07

шоубиз

знаменитости

игорь крутой

шоу-бизнес

ирина понаровская

лариса долина

юлия началова

алла пугачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760348068_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_c8046ee38aeccaa6b7893f6d913e2094.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Игорь Крутой в социальных сетях ответил на критику в свой адрес. Видео он записал из итальянского города Мерано, где смог "привести нервы в порядок".Ранее в СМИ появились выдержки из автобиографии Ирины Понаровской, где она раскритиковала Крутого за стремление заработать на музыкантах, в частности, на Юлии Началовой. Также сообщалось, что певица нелестно отозвалась о Ларисе Долиной и Алле Пугачевой.Крутой отметил, что "все возвращается".Ранее Примадонна также отреагировала на критику, заявив, что не стоит мстить подлым людям.

https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, игорь крутой, шоу-бизнес, ирина понаровская, лариса долина, юлия началова , алла пугачева