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Наука
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса - РИА Новости, 17.02.2022
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса
Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:21
2022-02-17T11:23
наука
навигатор абитуриента
самарский университет
университетская наука
самара
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САМАРА, 17 фев – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и сократить время полета во время исследовательских миссий в Солнечной системе, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработают проектные модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями малой тяги и предназначенных для исследовательских миссий к астероидам, кометам, Луне, Марсу и другим телам Солнечной системы", — говорится в сообщении.По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета, профессора Ольги Стариновой, которую цитирует пресс-служба, в последнее время в мировой космонавтике значительно вырос интерес к использованию электроракетных, например, плазменных и ионных двигателей. Их применение для дальних космических миссий позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки, а также сэкономить топливо и сократить время полета.По данным пресс-службы, работа над проектом, который в конце 2021 года получил грант в рамках конкурса Российского научного фонда (РНФ), займет два года. Ученые определят наилучшие типы и характеристики двигателей, рассчитают запасы топлива и возможную полезную нагрузку. Также будет создан программный комплекс для определения оптимального управления полетами таких аппаратов в гравитационных полях сложной конфигурации."Создание проектных моделей означает, что мы определим и рассчитаем, какие именно двигатели, с какими характеристиками лучше всего подойдут для той или иной миссии, сколько потребуется топлива и какая энергоустановка может быть использована. Будем проводить расчеты, готовить эскизы и 3D-модели. В целом ожидается, что результаты проекта будут уникальными, не имеющими пока мировых аналогов, а общественная и социальная значимость этих результатов будет заключаться в их использовании для дальнейшего освоения человеком дальнего космоса с помощью автоматических космических аппаратов", — сказала Старинова.
https://ria.ru/20220120/kosmos-1768781634.html
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навигатор абитуриента, самарский университет, университетская наука, самара, россия, космос - риа наука, российский научный фонд, марс, луна
11:21 17.02.2022 (обновлено: 11:23 17.02.2022)
 

В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса

© Depositphotos / kevron2002Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Depositphotos / kevron2002
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САМАРА, 17 фев – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и сократить время полета во время исследовательских миссий в Солнечной системе, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработают проектные модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями малой тяги и предназначенных для исследовательских миссий к астероидам, кометам, Луне, Марсу и другим телам Солнечной системы", — говорится в сообщении.
По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета, профессора Ольги Стариновой, которую цитирует пресс-служба, в последнее время в мировой космонавтике значительно вырос интерес к использованию электроракетных, например, плазменных и ионных двигателей. Их применение для дальних космических миссий позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки, а также сэкономить топливо и сократить время полета.

"Это перспективное направление в космонавтике, потому что у таких двигателей очень малый расход топлива. Это очень выгодно с точки зрения увеличения массы полезного груза, доставленного к объекту исследования. Например, на полет до Марса вам нужно топлива не в три раза больше веса того груза, который вы туда доставляете, а всего лишь одну треть от этого веса", — приводит слова Стариновой пресс-служба.

По данным пресс-службы, работа над проектом, который в конце 2021 года получил грант в рамках конкурса Российского научного фонда (РНФ), займет два года. Ученые определят наилучшие типы и характеристики двигателей, рассчитают запасы топлива и возможную полезную нагрузку. Также будет создан программный комплекс для определения оптимального управления полетами таких аппаратов в гравитационных полях сложной конфигурации.
"Создание проектных моделей означает, что мы определим и рассчитаем, какие именно двигатели, с какими характеристиками лучше всего подойдут для той или иной миссии, сколько потребуется топлива и какая энергоустановка может быть использована. Будем проводить расчеты, готовить эскизы и 3D-модели. В целом ожидается, что результаты проекта будут уникальными, не имеющими пока мировых аналогов, а общественная и социальная значимость этих результатов будет заключаться в их использовании для дальнейшего освоения человеком дальнего космоса с помощью автоматических космических аппаратов", — сказала Старинова.
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