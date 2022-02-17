https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса - РИА Новости, 17.02.2022
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса
Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:21
2022-02-17T11:21
2022-02-17T11:23
наука
навигатор абитуриента
самарский университет
университетская наука
самара
россия
космос - риа наука
российский научный фонд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153372/55/1533725536_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1e013c73ca3893aa0b05a89de1638848.jpg
САМАРА, 17 фев – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и сократить время полета во время исследовательских миссий в Солнечной системе, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработают проектные модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями малой тяги и предназначенных для исследовательских миссий к астероидам, кометам, Луне, Марсу и другим телам Солнечной системы", — говорится в сообщении.По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета, профессора Ольги Стариновой, которую цитирует пресс-служба, в последнее время в мировой космонавтике значительно вырос интерес к использованию электроракетных, например, плазменных и ионных двигателей. Их применение для дальних космических миссий позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки, а также сэкономить топливо и сократить время полета.По данным пресс-службы, работа над проектом, который в конце 2021 года получил грант в рамках конкурса Российского научного фонда (РНФ), займет два года. Ученые определят наилучшие типы и характеристики двигателей, рассчитают запасы топлива и возможную полезную нагрузку. Также будет создан программный комплекс для определения оптимального управления полетами таких аппаратов в гравитационных полях сложной конфигурации."Создание проектных моделей означает, что мы определим и рассчитаем, какие именно двигатели, с какими характеристиками лучше всего подойдут для той или иной миссии, сколько потребуется топлива и какая энергоустановка может быть использована. Будем проводить расчеты, готовить эскизы и 3D-модели. В целом ожидается, что результаты проекта будут уникальными, не имеющими пока мировых аналогов, а общественная и социальная значимость этих результатов будет заключаться в их использовании для дальнейшего освоения человеком дальнего космоса с помощью автоматических космических аппаратов", — сказала Старинова.
https://ria.ru/20220120/kosmos-1768781634.html
самара
россия
марс
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153372/55/1533725536_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cad9d16705cdaa334188794363a504e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, самарский университет, университетская наука, самара, россия, космос - риа наука, российский научный фонд, марс, луна
САМАРА, 17 фев – РИА Новости.
Ученые Самарского университета
разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и сократить время полета во время исследовательских миссий в Солнечной системе, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработают проектные модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями малой тяги и предназначенных для исследовательских миссий к астероидам, кометам, Луне, Марсу и другим телам Солнечной системы", — говорится в сообщении.
По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета, профессора Ольги Стариновой, которую цитирует пресс-служба, в последнее время в мировой космонавтике значительно вырос интерес к использованию электроракетных, например, плазменных и ионных двигателей. Их применение для дальних космических миссий позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки, а также сэкономить топливо и сократить время полета.
"Это перспективное направление в космонавтике, потому что у таких двигателей очень малый расход топлива. Это очень выгодно с точки зрения увеличения массы полезного груза, доставленного к объекту исследования. Например, на полет до Марса вам нужно топлива не в три раза больше веса того груза, который вы туда доставляете, а всего лишь одну треть от этого веса", — приводит слова Стариновой пресс-служба.
По данным пресс-службы, работа над проектом, который в конце 2021 года получил грант в рамках конкурса Российского научного фонда (РНФ), займет два года. Ученые определят наилучшие типы и характеристики двигателей, рассчитают запасы топлива и возможную полезную нагрузку. Также будет создан программный комплекс для определения оптимального управления полетами таких аппаратов в гравитационных полях сложной конфигурации.
"Создание проектных моделей означает, что мы определим и рассчитаем, какие именно двигатели, с какими характеристиками лучше всего подойдут для той или иной миссии, сколько потребуется топлива и какая энергоустановка может быть использована. Будем проводить расчеты, готовить эскизы и 3D-модели. В целом ожидается, что результаты проекта будут уникальными, не имеющими пока мировых аналогов, а общественная и социальная значимость этих результатов будет заключаться в их использовании для дальнейшего освоения человеком дальнего космоса с помощью автоматических космических аппаратов", — сказала Старинова.