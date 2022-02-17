https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса

В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса - РИА Новости, 17.02.2022

В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса

Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:21

2022-02-17T11:21

2022-02-17T11:23

наука

навигатор абитуриента

самарский университет

университетская наука

самара

россия

космос - риа наука

российский научный фонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153372/55/1533725536_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1e013c73ca3893aa0b05a89de1638848.jpg

САМАРА, 17 фев – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и сократить время полета во время исследовательских миссий в Солнечной системе, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработают проектные модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями малой тяги и предназначенных для исследовательских миссий к астероидам, кометам, Луне, Марсу и другим телам Солнечной системы", — говорится в сообщении.По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета, профессора Ольги Стариновой, которую цитирует пресс-служба, в последнее время в мировой космонавтике значительно вырос интерес к использованию электроракетных, например, плазменных и ионных двигателей. Их применение для дальних космических миссий позволяет значительно увеличить массу полезной нагрузки, а также сэкономить топливо и сократить время полета.По данным пресс-службы, работа над проектом, который в конце 2021 года получил грант в рамках конкурса Российского научного фонда (РНФ), займет два года. Ученые определят наилучшие типы и характеристики двигателей, рассчитают запасы топлива и возможную полезную нагрузку. Также будет создан программный комплекс для определения оптимального управления полетами таких аппаратов в гравитационных полях сложной конфигурации."Создание проектных моделей означает, что мы определим и рассчитаем, какие именно двигатели, с какими характеристиками лучше всего подойдут для той или иной миссии, сколько потребуется топлива и какая энергоустановка может быть использована. Будем проводить расчеты, готовить эскизы и 3D-модели. В целом ожидается, что результаты проекта будут уникальными, не имеющими пока мировых аналогов, а общественная и социальная значимость этих результатов будет заключаться в их использовании для дальнейшего освоения человеком дальнего космоса с помощью автоматических космических аппаратов", — сказала Старинова.

https://ria.ru/20220120/kosmos-1768781634.html

самара

россия

марс

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, самарский университет, университетская наука, самара, россия, космос - риа наука, российский научный фонд, марс, луна