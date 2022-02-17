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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html
Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России
Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России - РИА Новости, 17.02.2022
Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России
Пятая волна коронавируса, которая идет сейчас в России, вряд ли будет последней, в начале лета с началом сезона отпусков может случиться новый всплеск... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:40
2022-02-17T12:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
санкт-петербург
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пятая волна коронавируса, которая идет сейчас в России, вряд ли будет последней, в начале лета с началом сезона отпусков может случиться новый всплеск заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков."До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост", - рассказал Боровков.Он привел в пример Санкт-Петербург: "в июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов". "Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну", - считает математик.Боровков отметил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета."Дальше заглядывать не стоит, за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны. Случится новая волна, если она по тем или иным причинам наступит раньше, то прогноз уточнится или изменится, так как будут уточняться переменные во времени коэффициенты дифференциальных уравнений. Не наступит новая волна – прогноз будет достаточно адекватным", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, санкт-петербург, москва, здоровье - общество
11:40 17.02.2022 (обновлено: 12:59 17.02.2022)
 
Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России

Ученый Боровков: шестая волна коронавируса в России может начаться в июне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пятая волна коронавируса, которая идет сейчас в России, вряд ли будет последней, в начале лета с началом сезона отпусков может случиться новый всплеск заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.
"До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост", - рассказал Боровков.
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Он привел в пример Санкт-Петербург: "в июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов". "Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну", - считает математик.
Боровков отметил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета.
"Дальше заглядывать не стоит, за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны. Случится новая волна, если она по тем или иным причинам наступит раньше, то прогноз уточнится или изменится, так как будут уточняться переменные во времени коэффициенты дифференциальных уравнений. Не наступит новая волна – прогноз будет достаточно адекватным", - заключил эксперт.
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