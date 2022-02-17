https://ria.ru/20220217/kontent-1773334485.html

Пушков допустил расширение перечня противоправного контента

Пушков допустил расширение перечня противоправного контента - РИА Новости, 17.02.2022

Пушков допустил расширение перечня противоправного контента

Перечень противоправного контента может быть расширен на законодательном уровне, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:44

2022-02-17T14:44

2022-02-17T16:34

алексей пушков

совет федерации рф

россия

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Перечень противоправного контента может быть расширен на законодательном уровне, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Вместе с тем, сенатор призвал отделять противоправный контент от не запрещённого, но предосудительного."Надо серьезно подумать, что стоит запрещать, а что нет, является предосудительным, но не запретным. Например, радикальный феминизм - как его запретить? Радикальные феминистки говорят, что детей быть не должно, а мужчины вызывают у них ненависть и их надо гнать отовсюду. Белый гетеросексуальный мужчина для феминисток - это что-то близкое к сатане. Вот можно ли запретить радикальный феминизм законодательно? Я думаю, что нет. Но можно объявить это явление предосудительным, потому что оно вызывает повышенную социальную конфликтность и ведёт к отказу от продолжения рода, воспитывает ненависть к значительной части общества, которой являются мужчины, и ведёт к воспитанию синдрома ненависти к детям", - заявил парламентарий.Он напомнил, что радикальный феминизм сейчас не является противоправным контентом, и поэтому у Роскомнадзора нет предписаний его блокировать в интернете. "Но как мы как общество должны к этому относиться? Поощрять это появление в соцсетях или ставить некий порог для этого?" - задался вопросом Пушков.Отвечая на вопрос, как международные IT-гиганты выполняют принятый ранее закон о "приземлении", Пушков отметил, что процесс этот идёт медленно, а Facebook и Google избегают продвижения в этом направлении."Полагаю, что еще через полтора месяца надо будет принимать меры. Квартал с начала года можно дать на раскачку, но если не будут выполнять закон больше квартала и это будет стремиться к полугодию, надо будет предпринимать меры", - заявил он.Ранее в четверг сенатор Маргарита Павлова сообщила РИА Новости, что в Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. По ее словам, в этот перечень могут попасть, в частности, радикальный феминизм и пропаганда чайлдфри.Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.

https://ria.ru/20220214/mvd-1772762618.html

https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773289139.html

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алексей пушков, совет федерации рф, россия, общество