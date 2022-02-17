https://ria.ru/20220217/kitaytsy-1773363777.html

Джонсона прогнали из китайской соцсети после обращения к Путину

Китайцы прогнали премьера Британии из своей соцсети после поста о России - РИА Новости, 17.02.2022

Джонсона прогнали из китайской соцсети после обращения к Путину

Пользователи китайской социальной сети Weibo прокомментировали пост премьера Великобритании Бориса Джонсона о "российской угрозе". Многие из них считают, что... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:28

2022-02-17T16:28

2022-02-17T16:28

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борис джонсон

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пользователи китайской социальной сети Weibo прокомментировали пост премьера Великобритании Бориса Джонсона о "российской угрозе". Многие из них считают, что политик не совсем понял, где он решил об этом написать, а некоторые уверены, что вопрос, который он поднял, надо обсуждать не в интернете, пишет Global Times."Вы, премьер-министр Великобритании, заходите на китайский Weibo, чтобы поговорить с президентом России?" — выразил недоумение один из комментаторов."Джонсон, ты бы лучше на Олимпиаду приехал, и там решал, кто из вас лучше, лично", — отметил пользователь с ником Гимн Небилунгу."Вы онлайн? Попросите, чтобы меня взяли в Кембридж!" — пошутил bzdgpsmmzl."Я слышал, что вы бойкотировали Зимние Олимпийские игры и, не получив ни одной золотой медали, пришли сюда жаловаться?" — сыронизировал другой пользователь."Мне очень жаль, господин Джонсон, что я не могу передать Ваше заявление президенту Путину, потому что я не понимаю по-русски. Кроме того, во время традиционных китайских фестивалей не оставляйте подобные комментарии на Weibo, потому что никто не занимается работой в эти дни! С праздником вас!" — написал еще один юзер."Так, Weibo — это платная платформа, она должна взимать деньги. Нужно заставить Соединенные Штаты и другие западные страны платить за ее использование, верно?" — задались вопросом в комментариях."Ты должен был просто позвонить ему… Не надо писать у нас тут в соцсетях", — подытожили пользователи.Во вторник в аккаунте премьер-министра Великобритании в социальной сети Weibo на китайском языке было опубликовано сообщение с обращением Джонсона к Путину, в котором он призвал российского лидера "наладить диалог с Западом". В среду посольство в Китае в официальном аккаунте в Weibo ответило, что данное сообщение является "еще одним примером информационной войны Запада против России".Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россияне участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220212/kritika-1772420128.html

https://ria.ru/20220211/balans-1772201460.html

https://ria.ru/20220113/agent-1767741457.html

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773357562.html

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в мире, россия, кембридж (массачусетс), weibo, китай, великобритания, борис джонсон