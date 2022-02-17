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Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе
Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе - РИА Новости, 17.02.2022
Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе
Казахстан анализирует потребности своих северных и восточных регионов в газе в рамках переговоров с "Газпромом" о возможном участии России в их газификации,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:04
2022-02-17T09:04
экономика
александр новак
аскар мамин
казахстан
россия
газпром
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 17 фев - РИА Новости. Казахстан анализирует потребности своих северных и восточных регионов в газе в рамках переговоров с "Газпромом" о возможном участии России в их газификации, сообщил журналистам заместитель министра энергетики республики Жандос Нурмаганбетов."Переговоры с "Газпромом" шли, министерство энергетики их вело, "Газпром" сказал, давайте все-таки посчитаем, какие объемы нужны для северных и восточных регионов, в акиматы (администрации - ред.) данный запрос направлен. Сейчас акиматы формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, то есть частного сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в Нур-Султане.По его информации, результаты проводимого в настоящее время анализа будут готовы в первом квартале текущего года, после чего будет продолжено обсуждение вопросов инфраструктуры, стоимости проекта, его финансирования.Министерство энергетики Казахстана в ноябре 2021 года сообщало, что республика и Россия договорились о начале конкретных переговоров о параметрах возможных поставок российского газа для снабжения им северо-восточных областей республики. В частности, вопрос участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана поднимался в ходе переговоров занимавшего тогда должность премьер-министра республики Аскара Мамина с российской делегацией во главе с вице-премьерами РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком.
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казахстан
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экономика, александр новак, аскар мамин, казахстан, россия, газпром, нур-султан
09:04 17.02.2022
 
Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе

Казахстан проанализирует потребности своих северных и восточных регионов в российском газе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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НУР-СУЛТАН, 17 фев - РИА Новости. Казахстан анализирует потребности своих северных и восточных регионов в газе в рамках переговоров с "Газпромом" о возможном участии России в их газификации, сообщил журналистам заместитель министра энергетики республики Жандос Нурмаганбетов.
"Переговоры с "Газпромом" шли, министерство энергетики их вело, "Газпром" сказал, давайте все-таки посчитаем, какие объемы нужны для северных и восточных регионов, в акиматы (администрации - ред.) данный запрос направлен. Сейчас акиматы формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, то есть частного сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в Нур-Султане.
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По его информации, результаты проводимого в настоящее время анализа будут готовы в первом квартале текущего года, после чего будет продолжено обсуждение вопросов инфраструктуры, стоимости проекта, его финансирования.
Министерство энергетики Казахстана в ноябре 2021 года сообщало, что республика и Россия договорились о начале конкретных переговоров о параметрах возможных поставок российского газа для снабжения им северо-восточных областей республики. В частности, вопрос участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана поднимался в ходе переговоров занимавшего тогда должность премьер-министра республики Аскара Мамина с российской делегацией во главе с вице-премьерами РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком.
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ЭкономикаАлександр НовакАскар МаминКазахстанРоссияГазпромНур-Султан
 
 
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