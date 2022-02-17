https://ria.ru/20220217/gaz-1773251901.html

Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе

Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе - РИА Новости, 17.02.2022

Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе

Казахстан анализирует потребности своих северных и восточных регионов в газе в рамках переговоров с "Газпромом" о возможном участии России в их газификации,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:04

2022-02-17T09:04

2022-02-17T09:04

экономика

александр новак

аскар мамин

казахстан

россия

газпром

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 17 фев - РИА Новости. Казахстан анализирует потребности своих северных и восточных регионов в газе в рамках переговоров с "Газпромом" о возможном участии России в их газификации, сообщил журналистам заместитель министра энергетики республики Жандос Нурмаганбетов."Переговоры с "Газпромом" шли, министерство энергетики их вело, "Газпром" сказал, давайте все-таки посчитаем, какие объемы нужны для северных и восточных регионов, в акиматы (администрации - ред.) данный запрос направлен. Сейчас акиматы формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, то есть частного сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в Нур-Султане.По его информации, результаты проводимого в настоящее время анализа будут готовы в первом квартале текущего года, после чего будет продолжено обсуждение вопросов инфраструктуры, стоимости проекта, его финансирования.Министерство энергетики Казахстана в ноябре 2021 года сообщало, что республика и Россия договорились о начале конкретных переговоров о параметрах возможных поставок российского газа для снабжения им северо-восточных областей республики. В частности, вопрос участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана поднимался в ходе переговоров занимавшего тогда должность премьер-министра республики Аскара Мамина с российской делегацией во главе с вице-премьерами РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком.

https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773246077.html

казахстан

россия

нур-султан

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экономика, александр новак, аскар мамин, казахстан, россия, газпром, нур-султан