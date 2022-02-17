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Зеленский потребовал от НАТО системы гарантий
Зеленский потребовал от НАТО системы гарантий - РИА Новости, 17.02.2022
Зеленский потребовал от НАТО системы гарантий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:32
2022-02-17T18:56
владимир зеленский
украина
в мире
нато
безопасность
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается."НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя. Все остальное – это рассказы, популистские заявления", - сказал Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина".Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать пункт о сильной, обеспеченной, вооруженной армии. "Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - сказал президент.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220217/stavki-1773393556.html
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773380193.html
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владимир зеленский, украина, в мире, нато, безопасность
17:32 17.02.2022 (обновлено: 18:56 17.02.2022)
 
Зеленский потребовал от НАТО системы гарантий

Президент Украины Зеленский потребовал предоставить систему гарантий, как у стран НАТО

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.
"НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя. Все остальное – это рассказы, популистские заявления", - сказал Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина".
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Вопросом признания ЛНР и ДНР Россия повышает ставки, заявил Зеленский
Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать пункт о сильной, обеспеченной, вооруженной армии. "Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - сказал президент.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ миреНАТОБезопасность
 
 
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