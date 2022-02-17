https://ria.ru/20220217/ermitazh-1772850097.html

Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж - РИА Новости, 17.02.2022

Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж – художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге, один из крупнейших в мире. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:05

2022-02-17T03:05

2022-02-17T03:05

справки

государственный эрмитаж

санкт-петербург

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Государственный Эрмитаж – художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге, один из крупнейших в мире. В основе музея – императорские художественные коллекции. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда российская императрица Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Иоганна Эрнста Гоцковского. День своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря – в День святой Екатерины (по православному церковному календарю). Значительное число произведений размещалось в апартаментах Зимнего дворца, называемых Эрмитаж (от французского ermitage – место уединения, позднее это название перешло на картинную галерею). В XVIII-XIX веках для дворца производились закупки за границей крупных частных коллекций картин – графа Генриха фон Брюля (1769), барона Пьера Кроза (1772), лорда Роберта Уолпола (1779), графа Франсуа Бодуэна (1781), Кабинет резных камней герцога Орлеанского (1787), картины из Мальмезонского дворца Жозефины Богарнэ (1814), маркиза Джана-Пьетро Кампаны (1861), Александра Базилевского (1884), а также Царскосельский арсенал (1885). Наряду с картинами в Эрмитаж поступали коллекция гравюр и рисунков, античных древностей, произведений западноевропейского декоративно-прикладного искусства, оружие, монеты, медали, книги (в том числе библиотека Вольтера). Начиная с XIX века, он начал пополняться не только за счет приобретения коллекций, но и благодаря закупке отдельных произведений. Кроме того, в Эрмитаж стали поступать и материалы археологических раскопок, а также случайные находки, составившие, в частности, основу знаменитой скифской коллекции. Вплоть до середины XIX века эти коллекции были доступны лишь небольшому кругу лиц.Следуя примеру европейских государств, император Николай I решил создать новый музей, открытый для публики. Его здание, возведенное в 1842-1851 годах по проекту немецкого архитектора Лео фон Кленце, примыкало к зданиям Большого и Малого Эрмитажа и получило название Нового Эрмитажа. Оно стало первым зданием в России, созданным специально для размещения художественных коллекций музея. В здании для шедевров античного искусства и для каждой национальной художественной школы (итальянской, французской, голландской, испанской, фламандской и русской) отводились отдельные залы. К открытию музея активизировалась покупка картин в Европе. В начале 1840-х годов советник русского посольства в Италии Павел Кривцов совершил ряд удачных приобретений картин в Риме и Болонье. В 1846 году по завещанию владельца в музей поступило большое собрание дипломата Дмитрия Татищева. Новый Императорский музей был официально открыт 17 февраля (5 февраля по старому стилю) 1852 года. Размещенные в нем коллекции стали доступны для публичного обозрения, но посещение Эрмитажа было ограниченным. Экскурсии до конца XIX века в музее не допускались. В XX веке Эрмитаж пополнился собранием Петра Семенова-Тян-Шанского (1910), после Октябрьской революции 1917 года собрание музея расширялось благодаря национализированным частным коллекциям – Шереметевых, Строгановых, Шуваловых, Юсуповых и других. На рубеже 1920-1930-х годов из собрания Эрмитажа были проданы картины старых мастеров (Рафаэля, Пьетро Перуджино, Тициана, Яна ван Эйка, Рембрандта, Диего де Веласкеса и др.). В 1935 году в Государственный Эрмитаж поступило собрание музея Центрального училища технического рисования (Александра Штиглица), в 1948 году – коллекция новой европейской живописи конца XIX века – начала XX века, в основном из собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова, в 1950 году – собрание знамен и знаменных принадлежностей, знаменной графики, архив из Артиллерийского исторического музея. В 2001 году Эрмитаж пополнился коллекцией музея Ломоносовского фарфорового завода. С 2007 года приобретаются произведения современного искусства и в музее проходят его выставки. В 2014 году американский искусствовед, галерист и коллекционер Хэлен Драт Инглиш подарила Эрмитажу в честь его 250-летия коллекцию современного искусства США, которую оценивают примерно в два миллиона долларов. Сейчас коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает более трех миллионов экспонатов. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Коллекция изобразительного и прикладного искусства насчитывает свыше одного миллиона произведений, более 1,1 миллиона экспонатов составляют памятники нумизматики, свыше 800 тысяч – археологические памятники, более 14 тысяч – оружие. Общая площадь залов Эрмитажа составляет свыше 233 тысяч квадратных метров, экспозиционно-выставочная площадь – 100 тысяч квадратных метров. Основные экспозиции Государственного Эрмитажа расположены в Главном музейном комплексе, который находится в историческом центре Санкт-Петербурга. Его образуют шесть зданий, построенных в XVIII-XIX веках. Самое значительное из них – Зимний дворец – бывшая императорская резиденция, возведенная по заказу императрицы Елизаветы Петровны архитектором Бартоломео Франческо Растрелли в 1754-1762 годах, яркий памятник стиля барокко. В Зимнем дворце, Малом Эрмитаже, Старом (Большом) Эрмитаже и Новом Эрмитаже представлены коллекции памятников культуры и искусства античного мира, Западной Европы, России, стран Востока, археологические и нумизматические собрания. Главный музейный комплекс включает в себя также Эрмитажный театр и Запасной дом. Кроме того, в экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа входят Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова, восточное крыло здания Главного штаба, Музей Императорского фарфорового завода на территории Императорского фарфорового завода. Государственный Эрмитаж имеет Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Музей создал особую форму своего присутствия в регионах России – постоянно действующие культурные и выставочные центры. Свое первое представительство Эрмитаж открыл в 2005 году в Казани. В 2010 году был открыт Центр "Эрмитаж-Выборг". В 2016 году филиал музея официально открыли во Владивостоке в Торговом доме "Кунст и Альберс". Планируется открыть филиал музея "Эрмитаж" в Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Кроме того, музей имеет филиалы в Амстердаме (Нидерланды, с 2004 года, официально открыт в 2009 году) и Венеции (Италия, с 2013 года). Генеральный директор Государственного Эрмитажа – Михаил Пиотровский. Указом президента РФ от 18 декабря 1991 года Государственный Эрмитаж включен в список особо ценных объектов национального наследия народов Российской Федерации. Согласно указу президента РФ от 12 июня 1996 года Государственный Эрмитаж находится под покровительством президента РФ. Постановлением правительства РФ от 29 ноября 2011 года был утвержден новый устав Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж", в соответствии c которым учредителем Государственного Эрмитажа является правительство РФ. В 1997 году в честь Государственного Эрмитажа малая планета, зарегистрированная в Международном каталоге малых планет под № 4758, была названа Hermitage.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, государственный эрмитаж, санкт-петербург