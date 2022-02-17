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Парламент Казахстана одобрил поправки об общем рынке электроэнергии ЕАЭС
Парламент Казахстана одобрил поправки об общем рынке электроэнергии ЕАЭС - РИА Новости, 17.02.2022
Парламент Казахстана одобрил поправки об общем рынке электроэнергии ЕАЭС
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении поправок в договор о... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T07:34
2022-02-17T07:34
2022-02-17T07:34
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АЛМА-АТА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), посвященных формированию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) союза, передает корреспондент РИА Новости.Ранее комитет по вопросам экологии и природопользованию мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана сообщал, что целью протокола является создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, а также других субъектов ОЭР союза.Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков ранее отмечал, что при создании ОЭР стороны договорились осуществлять сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и не нанесения экономического ущерба любому из государств-членов. Кроме того, стороны намерены в приоритетном порядке использовать механизмы, основанные на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции. По его словам, формирование общего рынка союза открывает возможности хозяйствующим субъектам государств-членов осуществлять торговлю электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров.По информации Минэнерго Казахстана, эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также предполагается, что повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций.Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.
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экономика, россия, белоруссия, армения, евразийский экономический союз, парламент казахстана, в мире
Парламент Казахстана одобрил поправки об общем рынке электроэнергии ЕАЭС
Верхняя палата парламента Казахстана одобрила поправки об общем рынке электроэнергии ЕАЭС
АЛМА-АТА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), посвященных формированию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) союза, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее комитет по вопросам экологии и природопользованию мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана
сообщал, что целью протокола является создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении
, Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
и России
, при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, а также других субъектов ОЭР союза.
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков ранее отмечал, что при создании ОЭР стороны договорились осуществлять сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и не нанесения экономического ущерба любому из государств-членов. Кроме того, стороны намерены в приоритетном порядке использовать механизмы, основанные на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции. По его словам, формирование общего рынка союза открывает возможности хозяйствующим субъектам государств-членов осуществлять торговлю электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров.
По информации Минэнерго Казахстана, эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также предполагается, что повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций.
Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.