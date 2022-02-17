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СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 94 человек
СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 94 человек - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 94 человек
Число жертв сильных дождей в Бразилии выросло до 94, среди погибших есть дети, сообщил портал G1. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:20
2022-02-17T04:20
2022-02-17T04:20
в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев – РИА Новости. Число жертв сильных дождей в Бразилии выросло до 94, среди погибших есть дети, сообщил портал G1.Ранее сообщалось о 80 погибших.Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.
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в мире, бразилия
СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 94 человек
G1: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 94 человек