Катастрофические последствия ливней в Бразилии
Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.
Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.
Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.
Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.
Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.
Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.
Погибли 104 человека, восемь из них — дети.
Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.
Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.
В городе разрушены десятки домов.
Разбиты дороги и автомобили.
Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека.
Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.
Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.
Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".
Последствия ливней в Бразилии.