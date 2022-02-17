https://ria.ru/20220217/braziliya-1773317618.html

Катастрофические последствия ливней в Бразилии

Катастрофические последствия ливней в Бразилии - РИА Новости, 17.02.2022

Катастрофические последствия ливней в Бразилии

На бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушились небывалые ливни, которые привели к огромным жертвам и разрушениям. Пострадавший регион — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:14

2022-02-17T15:14

2022-02-17T18:41

фото

бразилия

наводнение

погода

в мире

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На бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушились небывалые ливни, которые привели к огромным жертвам и разрушениям. Пострадавший регион — в фотоленте Ria.ru.

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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