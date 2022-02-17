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Катастрофические последствия ливней в Бразилии
Катастрофические последствия ливней в Бразилии - РИА Новости, 17.02.2022
Катастрофические последствия ливней в Бразилии
На бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушились небывалые ливни, которые привели к огромным жертвам и разрушениям. Пострадавший регион — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.02.2022
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фото
бразилия
наводнение
погода
в мире
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На бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушились небывалые ливни, которые привели к огромным жертвам и разрушениям. Пострадавший регион — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, бразилия, наводнение, погода, в мире
15:14 17.02.2022 (обновлено: 18:41 17.02.2022)
 

Катастрофические последствия ливней в Бразилии

Читать ria.ru в
На бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушились небывалые ливни, которые привели к огромным жертвам и разрушениям. Пострадавший регион — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Ricardo Moraes

Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.

Поиски людей на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
1 из 12

Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Ricardo Moraes

Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
2 из 12

Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.

Люди на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
3 из 12

Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© REUTERS / Ricardo Moraes

Погибли 104 человека, восемь из них — дети.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
4 из 12

Погибли 104 человека, восемь из них — дети.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.

На месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
5 из 12

Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2022 / Carl de Souza

В городе разрушены десятки домов.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
6 из 12

В городе разрушены десятки домов.

© AFP 2022 / Carl de Souza
© REUTERS / Ricardo Moraes

Разбиты дороги и автомобили.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
7 из 12

Разбиты дороги и автомобили.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Ricardo Moraes

Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека.

Поиски людей на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
8 из 12

Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Ricardo Moraes

Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
9 из 12

Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.

Спасатели на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
10 из 12

Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2022 / Carl de Souza

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
11 из 12

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".

© AFP 2022 / Carl de Souza
© AFP 2022 / Carl de Souza

Последствия ливней в Бразилии.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
12 из 12

Последствия ливней в Бразилии.

© AFP 2022 / Carl de Souza
 
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