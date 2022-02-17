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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220217/dominikana-1773293362.html
Доминикана отменила все коронавирусные ограничения
Доминикана отменила все коронавирусные ограничения - РИА Новости, 17.02.2022
Доминикана отменила все коронавирусные ограничения
Правительство Доминиканы приняло решение отменить все ковидные ограничения в стране, сообщил президент республики Луис Абинадер, добавив, что отныне каждый... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:01
2022-02-17T14:02
туризм
туризм
доминикана
сертификат о вакцинации
новости - туризм
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
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МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости. Правительство Доминиканы приняло решение отменить все ковидные ограничения в стране, сообщил президент республики Луис Абинадер, добавив, что отныне каждый должен заботиться о себе сам."Использование маски, необходимость предъявления сертификата вакцинации для доступа во все места или другие ограничения теперь являются личной ответственностью каждого из нас. После долгой битвы мы начали восстанавливать свою свободу", — заявил политик в обращении к гражданам, опубликованном на сайте его администрации.По словам Абинадера, страна нуждается в эмоциональном восстановлении и отказе от мер периода пандемии.При этом правительство по-прежнему будет предлагать гражданам бесплатную вакцину от COVID-19.Президент подчеркнул, что текущая ситуация не опасна ни для жителей, ни для гостей страны, и система здравоохранения справляется с нагрузкой.Условия для российских туристов в Доминикане были и так предельно просты: никаких тестов, виз, сертификатов или других справок. Единственные условия: заполненная онлайн-анкета и выборочное тестирование по прилете. Об отмене этих мер пока не сообщалось.
https://ria.ru/20211215/dominikana-1763852318.html
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
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туризм, доминикана, сертификат о вакцинации, новости - туризм, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19
14:01 17.02.2022 (обновлено: 14:02 17.02.2022)
 
Доминикана отменила все коронавирусные ограничения

Власти Доминиканы отменили все ковидные ограничения для жителей и туристов

© Pixabay / LuidmilaKotПляж в Доминикане
Пляж в Доминикане - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Pixabay / LuidmilaKot
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости. Правительство Доминиканы приняло решение отменить все ковидные ограничения в стране, сообщил президент республики Луис Абинадер, добавив, что отныне каждый должен заботиться о себе сам.
"Использование маски, необходимость предъявления сертификата вакцинации для доступа во все места или другие ограничения теперь являются личной ответственностью каждого из нас. После долгой битвы мы начали восстанавливать свою свободу", — заявил политик в обращении к гражданам, опубликованном на сайте его администрации.
По словам Абинадера, страна нуждается в эмоциональном восстановлении и отказе от мер периода пандемии.
При этом правительство по-прежнему будет предлагать гражданам бесплатную вакцину от COVID-19.
Президент подчеркнул, что текущая ситуация не опасна ни для жителей, ни для гостей страны, и система здравоохранения справляется с нагрузкой.
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Условия для российских туристов в Доминикане были и так предельно просты: никаких тестов, виз, сертификатов или других справок. Единственные условия: заполненная онлайн-анкета и выборочное тестирование по прилете. Об отмене этих мер пока не сообщалось.
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