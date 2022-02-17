https://ria.ru/20220217/dominikana-1773293362.html

Доминикана отменила все коронавирусные ограничения

Доминикана отменила все коронавирусные ограничения - РИА Новости, 17.02.2022

Доминикана отменила все коронавирусные ограничения

Правительство Доминиканы приняло решение отменить все ковидные ограничения в стране, сообщил президент республики Луис Абинадер, добавив, что отныне каждый... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:01

2022-02-17T14:01

2022-02-17T14:02

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МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости. Правительство Доминиканы приняло решение отменить все ковидные ограничения в стране, сообщил президент республики Луис Абинадер, добавив, что отныне каждый должен заботиться о себе сам."Использование маски, необходимость предъявления сертификата вакцинации для доступа во все места или другие ограничения теперь являются личной ответственностью каждого из нас. После долгой битвы мы начали восстанавливать свою свободу", — заявил политик в обращении к гражданам, опубликованном на сайте его администрации.По словам Абинадера, страна нуждается в эмоциональном восстановлении и отказе от мер периода пандемии.При этом правительство по-прежнему будет предлагать гражданам бесплатную вакцину от COVID-19.Президент подчеркнул, что текущая ситуация не опасна ни для жителей, ни для гостей страны, и система здравоохранения справляется с нагрузкой.Условия для российских туристов в Доминикане были и так предельно просты: никаких тестов, виз, сертификатов или других справок. Единственные условия: заполненная онлайн-анкета и выборочное тестирование по прилете. Об отмене этих мер пока не сообщалось.

https://ria.ru/20211215/dominikana-1763852318.html

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

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