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Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек

Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек - РИА Новости, 17.02.2022

Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро возросло до 104, из них 8 - дети, сообщает портал G1. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:46

2022-02-17T08:46

2022-02-17T09:24

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро возросло до 104, из них 8 - дети, сообщает портал G1.Ранее сообщалось о 94 погибших."Число погибших в Петрополисе достигло 104 по состоянию на 23.30 среды (5.30 мск четверга) ", - говорится в сообщении портала. Более 50 домов были разрушены.Ранее сообщалось, что службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции в среду он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".

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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город)