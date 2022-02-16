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Зюганова выписали из больницы
Зюганова выписали из больницы - РИА Новости, 16.02.2022
Зюганова выписали из больницы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:53
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кпрф
геннадий зюганов
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости.О госпитализации Зюганова стало известно в пятницу, 11 февраля. Тогда секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что глава партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. В свою очередь, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко говорил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, разработанный коммунистами. Зюганов называл возможное принятие документа шагом вперед.
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кпрф, геннадий зюганов, здоровье - общество
09:53 16.02.2022 (обновлено: 11:11 16.02.2022)
 
Зюганова выписали из больницы

Лидера КПРФ Зюганова выписали из больницы, он чувствует себя нормально

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости.

"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", — уточнил он.

О госпитализации Зюганова стало известно в пятницу, 11 февраля. Тогда секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что глава партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких.
В свою очередь, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко говорил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.
Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, разработанный коммунистами. Зюганов называл возможное принятие документа шагом вперед.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 13:07
В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ
 
КПРФГеннадий ЗюгановЗдоровье - Общество
 
 
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