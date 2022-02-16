https://ria.ru/20220216/zyuganov-1773049671.html

Зюганова выписали из больницы

Зюганова выписали из больницы - РИА Новости, 16.02.2022

Зюганова выписали из больницы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:53

2022-02-16T09:53

2022-02-16T11:11

кпрф

геннадий зюганов

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости.О госпитализации Зюганова стало известно в пятницу, 11 февраля. Тогда секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что глава партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. В свою очередь, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко говорил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, разработанный коммунистами. Зюганов называл возможное принятие документа шагом вперед.

https://ria.ru/20220208/zyuganov-1771662479.html

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кпрф, геннадий зюганов, здоровье - общество