https://ria.ru/20220216/zyuganov-1773049671.html
Зюганова выписали из больницы
Зюганова выписали из больницы - РИА Новости, 16.02.2022
Зюганова выписали из больницы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:53
2022-02-16T09:53
2022-02-16T11:11
кпрф
геннадий зюганов
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости.О госпитализации Зюганова стало известно в пятницу, 11 февраля. Тогда секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что глава партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. В свою очередь, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко говорил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, разработанный коммунистами. Зюганов называл возможное принятие документа шагом вперед.
https://ria.ru/20220208/zyuganov-1771662479.html
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кпрф, геннадий зюганов, здоровье - общество
09:53 16.02.2022 (обновлено: 11:11 16.02.2022)
Зюганова выписали из больницы
Лидера КПРФ Зюганова выписали из больницы, он чувствует себя нормально